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啟思民調：七成不滿政府民生經濟表現、七成六憂缺電

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
啟思民本基金會今天在立法院公布3月份「七缺八漲民生經濟大調查」民調，啟思民本基金會董事長江啟臣（圖）表示，民眾對民生經濟、缺蛋、夏天缺電、漲電價將使通膨惡化等，對政府的國家政策怒火已達沸騰臨界點。記者許正宏／攝影
啟思民本基金會今天在立法院公布3月份「七缺八漲民生經濟大調查」民調，啟思民本基金會董事長江啟臣（圖）表示，民眾對民生經濟、缺蛋、夏天缺電、漲電價將使通膨惡化等，對政府的國家政策怒火已達沸騰臨界點。記者許正宏／攝影

國民黨立委江啟臣上午公布民調，民眾對政府處理民生經濟表現不滿意68.2％、70.7%不滿缺蛋，76.9％擔心夏天缺電，七成一民眾對政府承諾沒有信心，八成一擔心漲電價將使通膨惡化。

江啟臣成立的啟思民本基金會公布民調，江啟臣表示，民眾對民進黨政府處理兩岸關係不滿意60.9％、對政府處理外交國際關係不滿意57.8％、對政府處理國防與建軍整備不滿意58.3％。交叉分析看，民眾對民生議題的怨氣，連綠營支持者都有感，並非只有泛藍不滿，政府民生經濟表現問答，泛綠支持者表達不滿意者也有 30.6％。

江啟臣指出，包括對通膨物價上漲，超過九成民眾有感，超越藍綠，有75.9%的民眾對政府處理通膨問題的成效表達不滿，民進黨支持者不滿的比例達50.0%，民生議題跨越藍綠，若處理不當，可能動搖執政基礎。

江啟臣說，這次網路民調20小時內完成，填答率達51.7％，比過去幾次都高很多，顯示民眾對此主題有感，勇於表態，民眾對於政府的怨氣及怒火已達到臨界點。

前立委沈富雄表示，民怨對民生、停滯性通膨都很深，許多問題都只是冰山一角，到時還會有未爆彈，但就算民怨深，在野黨如國民黨也不一定能夠政黨輪替，民眾也不相信國民黨執政可以處理好這些問題，對於大選想競爭的政黨，應用心思考、提出能幫民眾解決問題的方式。

這項民調調查對象是全國20歲以上網路人口，3月26日到27日進行調查，有效樣本1118份，抽樣誤差 95%信心水準下，正負2.9%之內。 抽樣方法是以 Facebook 廣告發送問卷，嚴守配額原則，配額標準為性別、年齡、地區樣本代表性與加權。

啟思民本基金會今公布民調，民眾對政府處理民生經濟表現不滿意度高。圖／啟思民本基金會提供
啟思民本基金會今公布民調，民眾對政府處理民生經濟表現不滿意度高。圖／啟思民本基金會提供
啟思民本基金會今公布民調，民眾對政府處理民生經濟表現不滿意度高。圖／啟思民本基金會提供
啟思民本基金會今公布民調，民眾對政府處理民生經濟表現不滿意度高。圖／啟思民本基金會提供
啟思民本基金會今公布民調，民眾對政府處理民生經濟表現不滿意度高。圖／啟思民本基金會提供
啟思民本基金會今公布民調，民眾對政府處理民生經濟表現不滿意度高。圖／啟思民本基金會提供

江啟臣 通膨 民調 沈富雄

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