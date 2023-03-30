不滿中選會拖延線上連署 民團發動和平公投推動兩岸和平談判

前立委王義雄今天表示，中選會遲遲不願建置公投電子連署系統，故意剝奪人民實踐直接民主的權利，俄烏戰爭爆發後，他非常憂心台灣會陷入烏克蘭的慘境，決定發起關懷生命、追求和平公投。

王義雄與民間團體上午在立法院舉行和平公投提案記者會，他們手舉仿真AK-47步槍，高喊不要AK-47，要和平，表達對當前積極備戰、全民武裝政策的不滿。

王義雄表示，他將開始推動和平公投第一階段提案連署，未來公開拜會各政黨主席及總統候選人，要求他們提出具體的和平方案時間表，簽署公投連署書。

王義雄指出，目前兩岸無法進行和平協商的原因有兩個面向，一方面是民進黨不願和北京協商，即使願意出面協商，北京方面未必信任；另一方面若由國民黨出面協商，台灣社會內部疑慮難解，無法取得充分代表性，需要找出一條台灣社會和大陸當局都支持的路徑。

王義雄認為，和平公投恰好是一條開闊透明的路徑，可以促使兩岸順利走上談判桌，包括先透過全民連署引發社會關注，再經過公投辯論、投票決定是否藉由國是會議，接著是召集跨越統獨、超越黨派、不分顏色的各界人士參與，必須要由民間主導，未來才能跨出既有政黨的僵局，擺脫大黨的兩岸代理人失能狀態。

王義雄說，有談才有和，和平需要經過談判才能促成，談判不可能一次完成，需要反覆的模擬、試探、協商與對話，為求談判團隊效率、穩定與持續，常設談判代表設置，有其必要。

台大國家講座教授教授黃光國表示，贊成兩岸關係和平往來的民意已經七成，主導兩岸關係的並非台灣兩大政黨，而是美國，兩岸和戰與否的真正決定者是美國，更是公投能否成功最大的挑戰。

醫師蘇偉碩指出，台灣的主流政黨與政客受限於選舉勝負，無法擺脫親美的囚徒困境，只會將台灣的青年推上戰場，在母親的土地上布雷，破解囚徒困境的唯一解方，就是由政府邀集跨黨派、超黨派的各界人士開國是會議，跟對岸進行和平談判，化解戰爭風險。

台南藝術大學助理教授吳永毅說，主管機關應該建置電子系統，提供提案人的領銜人徵求提案及連署，但是中選會無法提供，台北市政府去年7月宣布建置完成地方公投線上連署機制，代表技術和安全不是問題，中選會故意拖延，立法委員應該監督。