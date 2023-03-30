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政院修正公視法下修董事人數 選任通過門檻改為三分之二

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院會今天通過「公共電視法」修正草案。圖／文化部提供
行政院會今天通過「公共電視法」修正草案。圖／文化部提供

行政院會今天通過「公共電視法」修正草案，除了打開以往每年固定9億元的捐贈經費天花板，並將公視董事人數下修為11至15人，選任通過門檻由3/4修正為2/3，以解決過去董事會歷經966天延宕的難產情況。草案將送請立法院審議。

「公共電視法」自1997年公布施行，歷經4次修正，距上一次修法至今，已逾13年。

文化部說明，此次公視法修法，共計修正條文17條，其中涵蓋媒體改革團體的意見、公視董事會的修法建議，甚至監察院今年提出對行政院及文化部的糾正案意見，在目前的修法草案中皆有對應的適度修訂。

因此，包括公視捐贈經費上限、董監事選任門檻、國際及多元族群頻道法制化，以及回歸「財團法人法」規範等皆有修訂條文。

自2001年起至今，公視基金會捐贈經費固定為每年9億元。文化部表示，隨時代變遷、科技發展，公視已從1個類比頻道擴增至3個高畫質頻道，並受託經營客家電視台、國際傳播頻道。

再加以物價提升等因素，台灣公視與其他國家相同性質電視台相較，如日本NHK年經費1976億元、英國BBC的1835億元、韓國KBS經費329億元等，政府每年9億元捐贈早已不足基本營運所需。

草案明定，每年依公視業務運作需求及年度工作計畫，檢討調整編列預算。文化部次長王時思表示，本次修法可說是「解開凍結23年，每年固定9億元捐贈經費的緊箍咒」。

現行公視董監事3/4以上同意的選任標準，文化部表示，經多年實務運作結果，無論任何政黨執政，皆遇有無法如期完成選任的情形，如第5屆延宕968天、第7屆966天，造成董事會長期看守，無法穩定經營的狀況。

在經過漫長的協調後，修正草案下修董事人數為11至15人，選任通過門檻參考大法官、考試委員、監察委員等1/2同意權規定，以及原民台2/3選任門檻規定等，選任通過標準由3/4修正為2/3。

文化部長史哲表示，各界對公視的發展，長年以來有諸多期待及建議，後續將積極赴立法院溝通，期盼朝野共同支持修法通過，以落實公共媒體作為「全民的電視台」角色

公視 文化部 財團法人法

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