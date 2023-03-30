遭爆與迦納建交被誆騙上億？外交部：全屬虛構！

有爆料者向本報爆料，指控蔡政府有意在與宏都拉斯斷交前和西非迦納建交，卻被外交掮客詐騙上億元，仍建交無果，有如巴紐案翻版。外交部表示，內容全屬虛構。

蔡英文總統昨日出訪中美洲，過境美國紐約，再前往瓜地馬拉及貝里司兩友邦訪問，返程過境美國洛杉磯。

巧合的是，有爆料者在總統出訪前夕說，我國去年開始秘密與西非國家迦納接觸，希望建交，為宏都拉斯斷交做準備。爆料者指稱，亞太司副司長張均宇去年調派至迦納鄰國奈及利亞擔任公使。

爆料者說，駐奈及利亞代表處早已降格為駐奈及利亞台北貿易辦事處，屬於二等館處，同時派駐兩位公使。他質疑，外交二等館處何需兩位公使，若張均宇是要接替公使劉翼平的職務，為何兩人工作重疊時間長達一年多之久？

他表示，台灣在奈國之所以有兩位公使，是由於張均宇身負的任務正是與奈國隔壁的迦納建交，作為迦納的影子公使，在兩國磋商建交後，出任駐迦納代表。

爆料者指出，張均宇遠赴奈國後，發現迦納積欠中國大陸鉅額債務，正努力向各方籌資，甚至以建交為誘因，私下向台灣求援，但事情仍有未定之數。

爆料者說，張在當地與一名黃姓台商接觸，黃姓台商作為外交掮客，開出2000萬美元價碼，張向外交部回報，獲得府院高層批准，順利撥款，只不過交出款項後，建交仍沒有下文。

扁政府時代曾爆發巴紐案，在與巴布亞紐幾內亞建立外交關係過程中，曾透過兩名掮客與巴國洽談，兩國商議多次後，建交無望，外交部向兩名外交掮客索要暫存兩人帳戶的3000萬美元，卻已遭兩人侵吞，成為當時一大外交醜聞，爆料者認為迦納案有如巴紐案翻版。

網媒警政時報也有相關迦納報導，民進黨立委羅致政在立法院外交委員會質詢國安局長蔡明彥，蔡明彥表示，非常像傳統中國大陸認知作戰手法。羅致政表示，報導時間點正逢美國副總統賀錦麗在迦納訪問，時機相當敏感。

外交部發言人劉永健表示，相關爆料皆屬虛構，這種惡意引用附和境外親中媒體的錯假訊息，打擊台灣外交空間的做法，刻意與事實不符合的消息混淆視聽，外交部譴責。

外交部說，張均宇的確在奈國擔任公使，張均宇派駐奈及利亞。至於張的任務為何，劉永健顧左右而言他說，外交部對於外交人員駐外的輪調，都有一套既有機制運作。