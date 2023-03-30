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「七缺」嚴重…民調近7成不滿經濟政策 沈富雄：對藍也不期待

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
啟思民本基金會30日公布國政民調，93%民眾對通膨有感。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
啟思民本基金會30日公布國政民調，93%民眾對通膨有感。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

啟思民本基金會30日公布國政民調，68.2%對政府處理經濟問題的作法不滿，93%對通膨有感，啟思民本基金會董事長江啟臣認為，通膨與缺電將成為壓倒民進黨執政的稻草。但前立委沈富雄直言，民眾也不相信國民黨會解決這些問題，需要提拔人才以顯示決心。

93%對通膨有感

民調顯示，民眾對於執政黨處理外交、國防與兩岸關係的不滿度大約都在60%左右，但對於民生經濟有高達68.2%對政府不滿意，70%民眾認為缺蛋問題嚴重、70%同意台灣有「七缺」（缺蛋、缺雞、缺藥、缺水、缺電、缺地與缺人），93%民眾對通膨有感，75.9%民眾對政府平穩物價的表現不滿意。

另外，有82%民眾對於半年來的物價上漲有壓力，71.7%民眾對經濟部保證不缺電的承諾感到疑慮，68.4%認為整體能源政策有問題，81.7%民眾認為，雖然民生用電不漲價，但4月電價調整還會是讓物價上漲。

民眾不滿 藍也無策

江啟臣分析，民眾對於民生經濟的不滿度非常高，且連民進黨選民都有31.6%不滿意、89%對通膨有感，對於政府處理民生經濟的作法也有50%不滿意，且過去已經進行9次調查，民眾在網路上的填答率約30%，但這次卻有到50%。他認為，通膨與缺電將成為壓垮執政黨的兩大問題。

但沈富雄直言，這份民調其實不用做也知道結果，照理說明年總統大選應該很有雞會政黨輪替，但國民黨需要擔心的是，民眾對於經濟民生問題如此不滿，但為何民眾沒有要支持國民黨上台的感覺？他認為，因為民眾不相信國民黨會解決這些問題，且停滯性通膨背後有許多未爆彈，國民黨需要有勇氣面對背後的結構性問題。

不分區以專業考量

他建議國民黨在不分區立委的安全名單中，提出8位能夠解決這些隱憂的人，且要4男4女，以示公平。沈富雄說，總統與立委提名已經夠亂了，如果國民黨願意減少政治考量，將專業人材納入，並提出讓年輕人相信國民黨可以解決問題的政策，國民黨支持度就會提高，才有機會政黨輪替。

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