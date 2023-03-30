新北市府活動出現簡體字教材 民進黨批「恐淪大陸統戰教室」

民進黨今天舉行記者會表示，下周是縣市首長施政百日體檢，新北市府使用簡體字教材滲透基層，恐淪大陸統戰教室。中國大陸對台灣統戰和文化侵略，持續多年，台灣有許多民眾沒有警覺心，就是因為藍營或立場親中的政治人物，沒有抵抗侵略的防衛意識。

民進黨發言人卓冠廷表示，3月28日接獲里長反應，環保局主辦的環境公民教育推廣計畫，環保教具採購淘寶網買到的商品，發給里長簡體字的教材說明書，有里長看到非常錯愕，怎麼會在市府大樓裡上課，用簡體字教材，侯友宜市政團隊應道歉。

民進黨發言人張志豪說，簡體字教材進到侯市府內部課程，滲透進基層，有夠離譜，侯友宜應出面說清楚。

新北市議員陳乃瑜、李宇翔表示，先前新北市已經出現過，中國大陸民眾為泰國藝人在公車上投放廣告，消防局採購CPR自主學習機，開機畫面、桌面圖示及教學影片，都是簡體字情況，都是侯市府螺絲掉滿地證據。