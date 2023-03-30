顏寬恒再戰中二選區！有父親與選民期待 還有「王爺」叮嚀

台中檢調前晚帶回前立委顏寛恒夫妻，昨天分別以1000萬元和500萬元交保，此案今天仍在地方議論紛紛，質疑司法動作，一名地方人士說，顏寛恒去年中二立委補選失敗後，在父親顏清標和選民期待下重新再起，全力拚明年一月的中二選區立委，顏家附近有一座宮廟的神明「王爺」也曾叮嚀，顏寬恒這次是最後從政機會，要把握。

檢調前天大動作帶回顏寛恒夫妻，依偽造文書等罪嫌偵辦沙鹿違建案，顏寛恒昨天在烏日服務處舉行記者會，控訴台南學甲槍擊案凶嫌6萬交保，但他交保金額卻需要千萬，得知後他拒絕交保。

顏寬恒說，對比台南學甲光電案88槍凶嫌只需6萬交保，這樣的差別是不是因為他要參選立委？所以才把陳年舊案做政治操作。顏寛恒表示前晚11點多拒絕交保，後來因為檢察官勸說了一小時，考量家人與雙親的健康，迫於無奈才同意交保。

一名地方人士說，中二立委補選後，顏寛恒雖失利，卻更積極服務地方，勤走基層，也更親民與傾聽鄉親心聲，他最近剛登記2024國民黨立委初選，地方人士說，他父親顏清標和選民期待是主因，顏家附近一間香火盛的宮廟，廟內神明「王爺」曾叮嚀顏寬恒，明年初的立委選舉是他最後從政機會，更需全力以赴。

今天有地方人士仍熱議檢調搜索動作，除了質疑1000萬元和500萬元重保內容，更有人討論，如果顏寬恒夫妻最後選擇拒保被押，將是更重大案件，影響更大，對藍綠選情埋下更大變數。