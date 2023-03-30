紐澤西州州長墨菲出席蔡英文總統紐約僑宴

蔡英文總統今天抵達紐約後，晚上參加「The Glasshouse」僑宴，席開60桌，僑胞反應熱烈，紐澤西州州長墨菲也參加晚宴，蔡總統表示感謝。現場僑胞大喊「小英我愛你」，蔡總統表示感謝，但她告訴現場僑胞，要記得她不選總統了。

蔡總統詢問大家從哪裡來，來自紐澤西州的人舉手，大約有近四分之一的人舉手，蔡總統對墨菲說，因為紐澤西州州長有來，來自其他州的人都很嫉妒。

蔡總統致詞時，分別使用閩南語與國語，她表示，很高興有機會過境紐約，大家看起來精神都很好，大家都是台灣在海外最重要的力量，台灣現在需要大家一起打拚，希望在美國交更多朋友，給台灣更多支持。

蔡總統說，這是疫情發生以來，她第一次出訪，這三年來，台灣有很多重要進步跟改變，第一個改變，是一步一步打造出更有韌性的台灣，疫情讓全世界經濟受到很大影響，台灣經濟逆勢成長，政府稅收增加，積極投入很多政策跟建設，包括育兒津貼增加，年輕人加薪減稅，老人長照二點零很用心在做。國防自主有進步，像國艦國造，國機國造提升自我防衛力量，強化全民國防，無論是平時救災，戰時動員，各種調度都能精準調配，面對疫後經濟挑戰，也透過疫後特別預算協助最容易受影響的中小企業及弱勢族群，一起度過難關，走向疫後經濟復甦。

蔡總統問現場僑胞，不知道美國的台灣人能不能領6000元，回去幫大家查一查，隨後現場有人回應，有戶籍就可以。蔡總統說，只要今年出生的新生兒也可以領，大家要生請快一點。台灣有實力也有能力因應各種挑戰，形成更有韌性的台灣。

蔡總統說，第二個改變是，中華民國台灣的地位愈來愈重要，台灣防疫表現受到關注肯定，全民團結防疫，不只守護健康，行有餘力也幫助許多國家，當台灣遇到困難，許多國家也幫助台灣，創造善的循環。俄烏戰爭、美中貿易局勢等不確定因素，加速全球供應鏈重組，包括日本、東南亞、歐洲國家，愈來愈多國家希望跟台灣合作，台積電在亞利桑那州設廠，不僅是台美經貿展現，也是台灣科技實力向世界延伸，全世界愈來愈關注台灣，需要台灣，世界走向台灣，台灣也走向世界。

蔡總統指出，第三個改變，台灣在外交方面有很多進展，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格是有史以來最年輕的主席，台美關係不斷深化；安全合作方面，美國國會這幾年通過許多重要決議案，支持台灣強化自我防衛能力，美國總統拜登任內九度宣布對台軍售，感謝美國政府依據台灣關係法及六項保證，落實對台灣安全承諾，台灣一定會和美國及其他夥伴共同守護區域和平穩定。