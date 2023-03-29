268億投入超高齡社會對策因應 陳揆指示全方位強化整備

行政院長陳建仁今主持「行政院社會福利推動委員會」會議表示，今年度社福預算已大幅成長，行政院也在2021年及2022年分別核定「高齡社會白皮書」及「因應超高齡社會對策方案（2023-2026年）」，4年內將投入1200億元，盼從法制、產業、環境及服務各面向提出完整對策，並結合智慧科技的創新運用，營造友善高齡者的環境。

陳建仁指出，近年來政府全面強化對國人的全齡照顧，從小顧到老，補強社會安全網，也提供弱勢族群更多的關懷，從預算、政策、人力，建構完整社福體系。少子女化對策經費已大幅成長到今年編列超過1千億元。

至於長照2.0預算，也大幅成長到今年編列650億元；長照服務據點也從原本的700處，增加至1萬2000處；照顧人力從2萬5000多人，成長至9萬5000多人，服務涵蓋率已提高至近7成。

為建構完備的社會安全網，陳建仁表示，政府推動「強化社會安全網第二期計畫」，於5年內挹注407億元，增加近1萬名專業社工人力，行政院也已將「社會福利基本法」草案送請立法院審議，希望進一步強化政府與民間公私協力的夥伴關係，保障國民社會福利基本權利。

此外，為擴大照顧弱勢，疫後特別預算也編列322億元，推動補助國民年金被保險人自付保費50%的措施、持續加發低收入戶及中低收入戶生活補助、加發弱勢身障者、老人、兒少生活補助，以及就學貸款補助，希望讓弱勢民眾感受到來自政府的溫暖和關懷。

為及早因應超高齡社會的需求與挑戰，行政院核定「高齡社會白皮書」及「因應超高齡社會對策方案」，陳建仁說，盼從法制、產業、環境及服務各面向提出完整對策，全方位強化整備，營造友善高齡者的環境。並指示政委林萬億持續督導，各機關結合產業界、民間組織、社區資源積極推動相關工作，由衛福部定期彙整相關辦理情形，落實管考機制。

陳建仁表示，「因應超高齡社會對策方案」涉及15個部會協力推動，光今年投入的預算，即高達268億元，各部會的整合協調將是一大工程，請林萬億加強督導協調，妥善規畫經費及人力運用，同時請中央、地方密切配合，發揮公私協力的力量，一起同心協力達到「自主、自立、共融、永續」的願景。

行政院今年3月6日召開「高齡科技產業策略（SRB）會議」，蒐集產、政、學、研、醫代表的意見，整合相關策略，期盼讓科技創新更貼近高齡社會的需求，讓更多高齡人口群受惠。

陳建仁提醒，針對高齡族群的智慧科技研發應用，應優先考量使用者需求，並方便高齡族群使用，才能真正發揮效用。請國科會持續協調跨部會、跨領域、大家一起合作推動，讓科技、數位與資訊，能發揮醫療照護、精準預防，便利生活的功能，讓更多國人受惠。

今日會中討論有關「為增進高齡者健康與自主，建議政府研提高齡者整合性醫療健康服務策略，強化社區整體照顧服務體系，以因應超高齡社會的來臨」，陳建仁說，日前發生一起高關懷家庭4人中有3人死亡的案件，引發社會關注，有關部會應透過大數據方式，仔細調查及掌握高風險家庭、獨居等需要照顧者資料，建立有效的管理與督導體系，同時應強化中央與地方的連結。