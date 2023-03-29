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馬英九喊台灣總統、藍營要蔡喊中華民國總統 他：矛盾對決？

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委林俊憲指馬英九到大陸訪問，稱自己是台灣總統，應給予肯定。新華社
立委林俊憲指馬英九到大陸訪問，稱自己是台灣總統，應給予肯定。新華社

立委林俊憲今天晚上在臉書寫著，馬英九喊「台灣總統」、國民黨卻要蔡英文喊「中華民國總統」，這什麼矛盾大對決？

林俊憲在臉書上表示，馬英九昨天在江蘇省委書記面前說自己曾擔任「台灣總統」，讓他不得不佩服馬敢在大陸喊這四個字，「即使黨派不同也應該肯定，不以人廢言」。但是好不容易馬英九幫國民黨拉了一波形象，國民黨主席朱立倫又跑出來當舉球手，「你要不要聽聽自己在講什麼？去美國有什麼不敢講的？」

林俊憲說，馬英九昨天的舉動說明了，在中國大陸自稱中華民國總統才是大忌，改用台灣總統反而還沒那麼敏感，否則他就不會支支吾吾的說「這個」了。因為中華民國四個字直接威脅了中共存在的合法性，而台灣兩字卻可以有很多的解釋空間。馬英九用行動證實，「台灣才是這片土地能夠走出去的名字」。

但奇怪的是，最愛強調中華民國的人改口稱自己是台灣前總統，再反過來要一向主張以台灣為主體的蔡總統替他們喊出中華民國，這什麼矛盾大對決？先搶先贏嗎？「原來你們也知道台灣總統這個頭銜更好用，在中國敢講中華民國、敢講總統，就是不敢合在一起講。」

臉書上寫著，「玩笑歸玩笑，中華民國和台灣兩個詞不應該是對立關係，至少現階段而言是如此，中華民國台灣是這片土地的最大共識，端看每個人更強調哪一部分罷了」。林俊憲奉勸朱立倫以後講話前先想清楚，不要隨隨便便就把國民黨的神主牌推給別人去拜，「清明節快到了也不能這樣搞吧？」

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