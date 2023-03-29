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丟友邦部長下台？ 陳水扁喊「不可能」：老蔣17年間斷交38國

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前總統陳水扁今天出席「凱達格蘭學校創校二十週年之回顧與展望」圓桌論壇。記者杜建重／攝影
前總統陳水扁今天出席「凱達格蘭學校創校二十週年之回顧與展望」圓桌論壇。記者杜建重／攝影

蔡英文總統啟程出訪中美洲友邦，前總統陳水扁今天表示，中共對台灣的外交政策就是挖光、擠光與賭光，我國斷交比例最高的年代是在1971年到1988年間，17年的時間斷交38個國家，那是前總統蔣介石的時代，「如果有邦交國斷交就要部長下台，那不就要找38個外交部長？」

陳水扁下午出席「凱達格蘭學校創校20周年之回顧與展望」圓桌論壇，他在會後受訪時說，總統必定會過境訪問美國，這次不是第一次，台灣的元首外交非常辛苦，「我們是過來人，為了台灣的外交走出去不簡單」。

陳水扁回憶，自己在總統任內總共出訪15次，最後一趟是參加瓜地馬拉總統當選人阿爾瓦羅．科洛姆的就職大典，並且順道訪問我國在加勒比海地區的3個邦交國，當中還包括台灣在2007年才完成建交的聖露西亞。

陳水扁說，那是他在總統任內的最後一次出訪，中國對台灣外交的打壓依然沒有放手，「何況阿扁都要下來了，他也沒有對台灣比較好」，中國依然利用自己出訪瓜地馬拉的期間，拉攏台灣在非洲的邦交國馬拉威。

陳水扁批評，中共就是這樣的國家，他們對台灣的外交政策就是「三光政策」，包括挖光、擠光及堵光，挖光就是要挖走台灣所有的邦交國。

陳水扁指出，台灣在1971年退出聯合國，當時還是蔣介石的時代，直到1988年前總統蔣經國過世，台灣在17年間斷交38個國家，「所以有人說斷交部長就要下台，那不就要找38個外交部長來做？不可能的事情」。

陳水扁強調，從台灣退出聯合國到前總統李登輝繼任之前，那段時間是台灣斷交比例最高的年代，「1年超過2個以上」，台灣不分朝野、藍綠執政都是這樣，中共就是這樣的壞鄰居，所以在台灣的大家要團結。

有關前總統馬英九赴中祭祖，陳水扁則說，馬英九剛前往中國參訪，未來還有好幾天的行程，現在做任何的評論都言之過早，「我們給他祝福，等到一切行程走完，如果有意見要評論，到時候再來說，這樣好不好」。

陳水扁 馬英九 蔣介石 斷交

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