藍批打壓言論自由 民進黨：扭曲孫曉雅發言貽笑國際

國民黨引用美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）訪談內容，指民進黨「打壓不同意見」、是麻煩製造者的言論，民進黨發言人謝佩芬今天表示，國民黨完全是刻意扭曲AIT處長孫曉雅的發言脈絡，不僅張冠李戴，劃錯重點，整體發言貽笑國際，應該深切檢討，並希望國民黨好好弄清楚訊息澄清、議題辯論，以及打壓言論自由的差異，以免尷尬。

謝佩芬表示，民進黨創黨之初致力於對抗國民黨的威權統治，一路走來，捍衛台灣的言論自由不曾改變。本月初，國際機構自由之家（Freedom House）公布的「2023年全球自由報告」中，台灣持續被列為「自由」國家，獲得94分，為亞洲第二，國人同感榮耀。台灣政府對言論自由的保障，獲國際肯定，何來打壓不同意見之情事？

謝佩芬強調，孫曉雅已說明她的工作是盡力去做必要的澄清，然而不知道國民黨是刻意斷章取義孫處長的發言，還是理解能力有問題，竟能將孫處長的話跟打壓言論自由扣連在一起，令人十分錯愕。

謝佩芬說，在該訪談中孫曉雅明確指出，所謂撤僑、滅台論等訊息，明顯是錯誤的；針對台積電赴美投資設廠，引發掏空台灣質疑，孫曉雅也表示，她不認為赴美設廠會損害台積電對台灣的價值。

謝佩芬說，孫曉雅所反駁的這些言論，恰巧都是國民黨人士近來熱衷散播的論點。例如前國民黨立委蔡正元前不久得意洋洋地表示，白宮有「毀滅台灣」計畫，在AIT出面澄清後，至今仍未見國民黨上下有任何反省。

謝佩芬指出，今天是蔡英文總統出訪友邦的日子，本次行程也將過境美國，為台灣拚外交，奉勸國民黨，與其捍衛疑美論的存在，不如將重心放在了解國際情勢發展，才不會繼續鬧笑話。