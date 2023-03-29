「有夠漏氣」遭李登輝灌酒 陳水扁鐵了心當總統：享這種特權多好

前總統陳水扁下午出席凱校二十週年活動時，提到張榮發基金會這棟樓當年拿到使用執照的過程，回想自己當年吐在前總統李登輝面前的一段往事，也提到因為這件事，讓自己下定決心希望有一天能當上總統，享受這種「敬酒可以不用喝酒」的特權。

凱達格蘭學校今天舉行「創校二十週年之回顧與展望」圓桌論壇，包括創辦人陳水扁前總統和歷任校長皆出席與會。

陳水扁在開場引言時就提到有關張榮發基金會所在的這棟大樓，當初拿到使用執照的一段不為人知的經過。陳水扁說，當年他當市長的時候，這棟大樓蓋好卻拿不到使用執照，拿不到執照是因為這棟建築沒有符合相關的規定。

說到這裡，陳水扁特別提到當年大家可能很有印象的一段談話，那就是前總統李登輝說「陳水扁的酒量很差，兩杯就醉了」。

陳水扁提到這段過去時很不服氣，他回想當時的情況，向大家說明為何兩杯就醉。

陳水扁說，當年他當市長，去南非訪問剛回來，一回到台北人很累，時差都還沒調過來，但李前總統馬上召見，總統召見他去官邸，他不能不去，而這也是他第一次到總統官邸。

陳水扁說，李前總統請他吃飯，重點只有一件事，就是希望台北市政府能夠想辦法趕快讓國民黨中央黨部所在的這棟樓（現在是張榮發基會）拿到使用執照，就為了這件事，李前總統一直灌他酒。

陳水扁提到，那不是兩杯酒，而是兩瓶酒，所以應該是兩瓶酒就醉了，這不是他酒量差，因為喝了兩瓶酒，不醉也得醉。至於當時喝什麼酒，陳水扁沒有提到。

陳水扁回想自己當時也很大膽，喝醉也就算了，竟然還吐在總統面前，陳水扁提到這段過往，用「實在是有夠漏氣」（丟臉的意思）來形容。

陳水扁說，總統敬酒，總統可以不喝，但是他不能不喝，所以他最後不醉也得醉，就因為這件事，也讓他下定決心，希望自己將來能夠當上總統那該有多好，就能享有這種特權，「不需要喝酒，又能灌別人酒」的特權。

陳水扁還沒說完，現場已經笑成一片。

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