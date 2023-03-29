訪美遭問「領導人具備什麼特質」 郭台銘：以德服人、為而不爭

鴻海創辦人郭台銘在美東時間3月28日展開訪美行程，郭台銘與華府玉山協會會晤時，出席人士問郭台銘台灣領導人應該具備什麼特質，郭台銘引經據典回答，他用老子道德經的說法指出，天之道，不爭而善勝，人之道，為而不爭。無論誰當家，身為台灣領袖，應該要以德服人，這才是韌性的最佳展現。

郭辦表示，郭台銘受邀參加華府地區玉山科技協會晚宴，與產業界、學術界代表交流。玉山協會當初由郭台銘共同創立，如今來美座談就像回家一樣，希望以近50年的創業經驗，帶領更多人，從創業者的角度認識台灣。

晚宴上，郭台銘指出，目前中美的緊張關係，讓全球化局面出現變化，甚至有「逆全球化」(de-globalization)的趨勢，在他退休的這幾年，積極整 合資源和人脈，為台灣產業開闢新的可能，優化發展環境。台灣能做的不只有半導體，應該可以有更多的產業加入，提高全球的適應力。

郭台銘在會晤布魯金斯學會高級研究員歐漢龍（Michael E. O'Hanlon），討論智庫未來展望與合 作，邀請他來台舉辦論壇，郭台銘也和馬里蘭大學工學院簽訂合作備忘錄(MOU)，推進工業 AI (Industrial AI)領域合作。這是郭台銘先生推進台美「三個AI (Industrial AI、Healthcare AI 、Society AI)」領域合作的關鍵第一步。

郭辦表示，郭台銘有近50年經商經驗，累計與世界科技領袖共同打拚的豐富實戰經驗，在全球超過30個經濟發達的國家與地區設廠，及早因應數位轉型，建立具有韌性的工業人工智慧系統。

郭辦指出，面對當前的經濟發展困境、科技快速迭代，與世界局勢的不確定因素，希望以此為契機，挾豐富的經驗與關係網，推進台美三個AI合作，探詢更多前研科技發展的可能，造福社會，幫助經濟發展。

郭辦表示，郭台銘和馬里蘭大學校長派因斯（Darryll J. Pines）同出席簽訂合作備忘錄(MOU)，擴大雙方合作夥伴關係。郭台銘表示，供應鏈的數位轉型和永續碳排，是當今全球關注的 議題，工業AI技術的導入，能讓企業有充足的資訊和彈性，面對風險快速應變，台灣做為世界高科技產業的重要供應夥伴，這是我們不能忽視的議題。