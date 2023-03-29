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蔡總統到美國會見誰？吳釗燮：時間快靠近就會跟大家講

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡總統在出訪專機上發表談話。圖／台北市攝影記者聯誼會
蔡總統在出訪專機上發表談話。圖／台北市攝影記者聯誼會

蔡英文總統今天啟程出訪中美洲，第一站將飛往美國紐約過境。隨行的外交部吳釗燮在專機起飛後，走到媒體區向記者打招呼，被問到蔡總統會在美國見到誰，吳釗燮三緘其口，只說「美國有很多朋友，時間快靠近就會跟大家講。」

記者問吳釗燮，美國行程是否在蔡總統下機前說明？吳釗燮說，下機前總統府會說明。記者追問是否會見到美國眾議院議長麥卡錫？吳釗燮則在嘴巴前比出「拉拉鍊」的手勢。

記者也問，會期待過境美國有突破嗎？吳釗燮回，「飛機上太吵我聽不到。」還有記者問，會不會見到美國前國務卿龐培歐？吳釗燮回，「他是誰？」

隨後記者又問，美國的朋友準備好了嗎？吳釗燮終於正面回答：「美國有很多朋友，時間快靠近時就會跟大家講。」

吳釗燮說，這一趟準備對外交部來講真的非常辛苦，從還沒有開始就要做安排，一下飛機又要把所有行程準備好，讓所有行程順利進行，每次出訪，最辛苦的都是外交部同仁。他也說，過去三年多，總統沒有出訪，同仁沒有操兵，這次是操兵的好機會。

記者也問及，美國有些統派團體抗議蔡總統過境當地，是否擔心？吳釗燮說，「還好啦，美國警方都會和我們保持密切聯繫，沒有問題。」

記者追問，會擔心中共施壓動作嗎？吳釗燮說，「沒有問題，這次出訪應該可以好好安排。」

至於中國大陸國台辦認為蔡總統過境美國是挑釁，吳釗燮說，「他們什麼都說挑釁」。其實過去總統出訪，每一年都會有，以前甚至一年兩次或三次，其實總統出訪是經常性作為，跟其他國家貴賓有什麼互動，也是正常，所以中國是過度反應，而且很不妥適。

吳釗燮說，作為民主國家，應該跟其他國家正常往來，外交部的責任就是確保跟其他國家有互相往來的機會。吳釗燮回答完這一題就走回座位，並說：「我只是來打招呼，不是來開記者會，我不敢過來了。」

吳釗燮 美國 外交部

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