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追思緬懷 陸軍八軍團春祭向忠烈表崇高敬意

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
陸軍八軍團今天在國軍高雄忠靈塔舉行「112年春祭典禮」，由指揮官呂坤修擔任主祭官，向忠烈表崇高敬意。圖／陸軍八軍團提供
陸軍八軍團今天在國軍高雄忠靈塔舉行「112年春祭典禮」，由指揮官呂坤修擔任主祭官，向忠烈表崇高敬意。圖／陸軍八軍團提供

為了追思緬懷為國捐軀、因公殉難的官兵、烈士英靈，感念其對社會、國家的貢獻，陸軍八軍團今天在雲南反共救國軍陣亡將士紀念塔及國軍高雄忠靈塔舉行「112年春祭典禮」，由指揮官呂坤修擔任主祭官，親率轄屬三軍部隊主官及高雄市政府官員擔任陪祭官，並邀請遺族家屬與祭，共同向忠烈英靈表達崇敬追思。祭典場面莊嚴隆重、平和肅穆，表彰忠勇節義精神。

春祭典禮首先在軍樂隊演奏的引導下，由與祭官兵及遺族家屬共同引聲高唱國歌，並由指揮官呂坤修代表向忠烈將士靈位上香、獻花、鞠躬行禮致敬，表達崇高敬意，典禮莊嚴隆重；隨後，呂指揮官親切慰問遺族家屬，表達無限追思與緬懷之意。

軍方表示在青年節當天舉行春祭典禮，除向國軍陣亡將士致上最高敬意，讓大家緬懷為國家付出的先賢烈士，因為有他們的奉獻犧牲，才有如今安和樂利的生活，同時也砥礪每位官兵應堅定為國奉獻的決心，傳承「保國衛民、守護家園」的重任，不負國人所託。

陸軍八軍團今天在國軍高雄忠靈塔舉行「112年春祭典禮」，指揮官呂坤修（中）向遺族家屬致意。圖／陸軍八軍團提供
陸軍八軍團今天在國軍高雄忠靈塔舉行「112年春祭典禮」，指揮官呂坤修（中）向遺族家屬致意。圖／陸軍八軍團提供

國軍 呂坤修 國歌

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