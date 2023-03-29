追思緬懷 陸軍八軍團春祭向忠烈表崇高敬意

為了追思緬懷為國捐軀、因公殉難的官兵、烈士英靈，感念其對社會、國家的貢獻，陸軍八軍團今天在雲南反共救國軍陣亡將士紀念塔及國軍高雄忠靈塔舉行「112年春祭典禮」，由指揮官呂坤修擔任主祭官，親率轄屬三軍部隊主官及高雄市政府官員擔任陪祭官，並邀請遺族家屬與祭，共同向忠烈英靈表達崇敬追思。祭典場面莊嚴隆重、平和肅穆，表彰忠勇節義精神。

春祭典禮首先在軍樂隊演奏的引導下，由與祭官兵及遺族家屬共同引聲高唱國歌，並由指揮官呂坤修代表向忠烈將士靈位上香、獻花、鞠躬行禮致敬，表達崇高敬意，典禮莊嚴隆重；隨後，呂指揮官親切慰問遺族家屬，表達無限追思與緬懷之意。