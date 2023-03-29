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任內7邦交國斷交！吳釗燮關鍵字現「斷交部長」！學者分析不下台原因是？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB/外交部

文/陳宣懿

外交部26日宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，這是總統蔡英文任內斷交的第9國、外交部吳釗燮任內斷交的第7國，目前我國友邦僅剩13國。以往台灣友邦斷交後，外交部長會下台負責，但吳釗燮卻還在部長位子上，讓不少網友戲稱吳釗燮為「斷交部長」。

對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，吳釗燮任內面臨斷交，這是兩岸衝突的必然結果，換了其他人擔任部長也很難有更好的表現。賴祥蔚說，以吳釗燮的豐富學經歷，很容易有更好的發展，留下來可能是因為配合長官要求。而政大國關中心兼任研究員嚴震生批評，外交部採親美路線，認為美國應該可以協助台灣守住中南美洲邦交國，但目前看起來沒有，台灣的國際參與並沒有因為親美增加。另外，嚴震生認為，宏國在總統蔡英文出訪前與台灣斷交，是中共為了抗議蔡英文過境美國。除了友邦斷交以外，近一年大家最常討論到吳釗燮的事是？

吳釗燮宣布與宏都拉斯斷交 聲量飆近一年最高

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/03/27～2023/03/26）統計調查，近一年來吳釗燮聲量最高點出現在2023年3月26日，共3萬2,392筆聲量。當天外交部緊急召開記者會，吳釗燮宣布，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起中止和宏都拉斯的外交關係。此外宏都拉斯要求台灣經濟援助包括出資蓋醫院、水庫以及代償還宏國債務，3項要求合計24.5億美元（新台幣743億元），吳釗燮表示，「直接給錢就像是賄賂」。媒體也追問，是否因為此次斷交下台負責？吳釗燮回應，相信跟他共事過的人都知道，他的態度有多認真，不過「有任何責任，我不會迴避」，也引起網友熱議。

環台軍演與柬埔寨詐騙 吳釗燮皆因嗆中國頻獲熱議

而聲量第二高點出現在2022年8月9日，共2萬187筆聲量。當時外交部長吳釗燮接受美國CNN專訪時表示，中國以不符比例原則的軍演報復行動，台灣人民和政府「不會被嚇倒」，也將持續歡迎民主國家領袖訪台。對此，有網友表示，「外長他不是嚇你，他根本就是想拿下你」；另外有人批評，「民進黨的官員就只會嘴炮而已」。

至於聲量第三高則是在2022年8月20日，共1萬7,343筆聲量。吳釗燮當時針對柬埔寨詐騙案受訪，對於中方願意提供協助，吳釗燮回應，柬埔寨的詐騙案是中國「一帶一路」遺毒，讓國人受害，中國這樣的說法有待國人商榷。此番言論引起不少網友表示，「千錯萬錯都是中國阿共的錯，偉大的民進黨一點錯都沒有」；還有人認為，「受困在柬埔寨的被害國人請自立自強，政府已經在找藉口了！」

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

吳釗燮近三日熱門關鍵字 「斷交部長、下台、政治責任」入列 

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/03/24～2023/03/26）統計調查，近期引發熱烈討論話題的吳釗燮，近三日的網路熱門關鍵字，除了邦交國斷交議題衍生出「斷交、邦交國、宏都拉斯」字詞入榜之外，還有各界批評的相關字詞「斷交部長、下台、政治責任、無能」。

事實上1971年中華民國退出聯合國後，1972年時任外交部長沈昌煥上任後直到1978年下台，期間有高達29國與我國斷交，是目前史上斷交國最多的外長。吳釗燮雖不可能追平沈昌煥紀錄，但先前內閣調整時，吳一度傳出可能接替駐美代表一職，現在任內又遇到斷交國又再加一。對此，政大國關中心兼任研究員嚴震生說，像是經濟部長王美花沒有因為跳電下台，農委會主委陳吉仲也沒有為缺蛋負起政治責任，相較之下，美國總統下台前會出現閣員辭職的現象，讓次長有機會當部長，留下一個紀錄，但台灣好像沒有這個風氣。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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吳釗燮 斷交 外交部

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