「民主夥伴共榮之旅」今啟程 蔡英文總統桃機發表談話

蔡英文總統今天(29日)啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯兩友邦，返程過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程10天9夜。

蔡英文搭乘的專機於中午12點30分起飛，國安局長蔡明彥、外交部常務次長余大㵢、中華民國僑務委員會副委員長呂元榮、桃園國際機場公司董事長楊偉甫皆到場送機。出發前，蔡英文在桃園國際機場B9國賓門發表簡短談話，隨後向在場媒體揮手道別才轉身登機。

蔡總統預計台灣時間4月5日上午10時45分抵達美國洛杉磯，根據外媒報導，蔡總統除會晤麥卡錫外，也將在雷根圖書館發表演說，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（MikeGallagher）日前表示，他將隨麥卡錫一起與蔡總統會晤。

蔡總統預計4月7日返抵台灣，針對總統過境紐約與洛杉磯期間的行程安排，外交部長吳釗燮日前在立法院答詢表示，要與美方達到共同同意相關行程安排的時候，才會對外宣布；過境安排秉持舒適、安全、便利、尊嚴四原則。