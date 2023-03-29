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蔡英文總統啟程出訪中美洲 12時30分發表行前談話

聯合報／ 記者丘采薇／桃園機場即時報導
蔡英文總統今天將搭乘華航專機出訪中美洲，並過境美國。記者丘采薇／攝影
蔡英文總統今天將搭乘華航專機出訪中美洲，並過境美國。記者丘采薇／攝影

蔡英文總統今天啟程出訪中美洲邦交國，展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境美國紐約，回程過境洛杉磯。中午12時30分她將在桃園機場第一航廈發表行前談話。

這次是蔡總統任內第8次出訪，總統府對於過境美國行程仍依例「保密到家」，到當地才公開。不過紐約及洛杉磯僑界已經在數周前就動員迎接蔡總統，無論東西岸僑宴都已報名額滿，僑胞反應熱烈。

蔡總統將搭乘華航專機出發，並在紐約時間3月29日下午3時抵達。據悉，蔡總統29日晚上將參加大型僑宴，隔天30日參加美國智庫「哈德遜研究所」舉辦的活動，並發表演說，隨後晚上與僑胞有另一場較小型的聚會。蔡總統下榻的飯店會在紐約曼哈頓市中心。依照往例，蔡總統在美國也會與數位美國議員見面，不過相關安排目前都未公開。

蔡總統在紐約待兩夜之後，將於當地時間3月31日前往友邦瓜地馬拉，瓜國將準備軍禮歡迎儀式，蔡總統也將與瓜國總統賈麥岱進行雙邊會談，在瓜國期間，蔡總統還將參訪馬雅古城，並見證我方捐贈的齊瑪德南戈醫院交贈儀式。待兩夜後，將於當地時間4月2日抵達另一友邦貝里斯，蔡總統將在貝國與僑界代表共進晚宴，並與貝國總理布里先鈕進行雙邊會談，隨後於貝國國會演說，也將出席聖佩卓醫院象徵性捐贈儀式，當地時間4月4日下午離開，轉往洛杉磯。

蔡總統在洛杉磯的行程將是重頭戲，據悉，蔡總統在洛杉磯當地時間4月4日晚上抵達後，5日擬參訪雷根圖書館，並發表演說，也將會見美國眾議院議長麥卡錫。

美國 蔡英文

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