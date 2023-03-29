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高端又來了！這次進軍流感疫苗市場 衛福部挨批開後門

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法委員王鴻薇（左）、李德維（右）上午召開記者會，質疑高端流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，蔡政府是否為了拯救營收掛零的高端而大開後門。記者杜建重／攝影
立法委員王鴻薇（左）、李德維（右）上午召開記者會，質疑高端流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，蔡政府是否為了拯救營收掛零的高端而大開後門。記者杜建重／攝影

高端疫苗3月8日發布重訊，與韓國GC Pharma合作生產的四價流感疫苗，取得衛福部食藥署藥品查驗登記審核通過核准函，將投入國內每年四價流感的疫苗供應。國民黨立委王鴻薇、李德維以及中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢今天質疑，高端流感疫苗取得藥證過程疑點重重，衛福部「大開後門」，是否為了拯救近期營收「掛零」的高端。

去年台灣公費採購流感疫苗廠商一共有六家，賽諾菲、台灣東洋、國光生技、法國、德國與本土開發。衛福部日前回覆給王鴻薇的公文，證實4月上旬準備公費進行流感疫苗採購招標作業，衛福部已循例詢問有拿到流感疫苗藥證的廠商，包含高端。亦即，高端可望投入每年約15億元至18億元的公費流感疫苗市場。

王鴻薇說，高端過去就曾向衛福部申請，與韓國GC Pharma合作生產的四價流感疫苗的藥證，高端疫苗當時也確實積極在疫苗三期臨床試驗，但2021年4月23日高端突然主動撤回申請，理由是要改採自有品牌，以提升本土疫苗自製力。到了今年3月8日，高端卻發布重訊，宣布四價流感疫苗通過食藥署查驗。

王鴻薇質疑，根據藥品查驗登記審查準則，疫苗類藥品要免除國內臨床實驗，必須符合原產國已上市、且具有十大醫藥先進國家採用證明，這十大醫藥先進國家並不包含韓國。且高端與GC Pharma合作，卻沒有原裝進口疫苗，而是進口疫苗原液，再由高端竹北場進行充填分裝。王質疑衛福部「大開後門」，讓高端進入公費流感疫苗的招標作業。

王任賢表示，現在還是疫情指揮中心成立的期間，所有防疫物資都可以徵用取得，不需要走採購法程序，高端就是利用這種「巧門」取得藥證，「這像是政策放水」。

王任賢說，疫情結束後，高端完全沒有價值，沒有辦法平面擴張，也無法向上提升，因此高端營收幾乎掛零。衛福部允許高端，用一個不是我國認可的十大醫藥先進國家廠商，且還不是原裝進口，而是引進原液，成本低了很多，高端再用本土的「份額」，進行國內銷售，價錢會比所有本土疫苗價錢低很多。

李德維說，高端的四價流感疫苗，想要用低價搶標，但高端是否有做三期臨床試驗，疫苗品質如何，衛福部要負起責任把關。

高端疫苗 王鴻薇 衛福部 流感

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