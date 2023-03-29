影／高端搶公費疫苗市場 藍委質疑政府開後門救高端
高端疫苗日前宣布，與韓國GC Pharma合作的四價流感疫通過衛福部食藥署藥品查驗登記，將搶占國内每年高達600萬劑的公費流感疫苗市場。對此，立法委員王鴻薇、李德維與中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢上午聯合召開記者會，質疑高端流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，蔡政府是否為了拯救營收歸零的高端而大開後門？
王鴻薇表示，依照藥品查驗登記審查準則，疫苗類藥品要免除國內臨床試驗，必須要符合原產國已上市、且具有十大醫藥先進國（德國、美國、英國、法國、日本、瑞上、加拿大、澳洲、比利時、瑞典）採用證明。王鴻薇質疑，高端原本是要進口韓國的「成品疫苗」，後來改成「進口原液」填充，但不管是哪種方式，韓國都不在十大醫藥先進國裡，必須完成臨床試驗，而高端的流感疫苗臨床試驗到底完成了没有？過程是否有合乎法規？衛福部必須要對外說明清楚。
王鴻薇進一步說明，高端今年到目前為止，1月的營收是0元，2月也是0元，在此時竟突然通過流咸疫苗的查驗，不免令人懷疑，蔡政府是不是又在拯救高端的股價。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言