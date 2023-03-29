影／高端搶公費疫苗市場 藍委質疑政府開後門救高端

高端疫苗日前宣布，與韓國GC Pharma合作的四價流感疫通過衛福部食藥署藥品查驗登記，將搶占國内每年高達600萬劑的公費流感疫苗市場。對此，立法委員王鴻薇、李德維與中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢上午聯合召開記者會，質疑高端流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，蔡政府是否為了拯救營收歸零的高端而大開後門？

王鴻薇表示，依照藥品查驗登記審查準則，疫苗類藥品要免除國內臨床試驗，必須要符合原產國已上市、且具有十大醫藥先進國（德國、美國、英國、法國、日本、瑞上、加拿大、澳洲、比利時、瑞典）採用證明。王鴻薇質疑，高端原本是要進口韓國的「成品疫苗」，後來改成「進口原液」填充，但不管是哪種方式，韓國都不在十大醫藥先進國裡，必須完成臨床試驗，而高端的流感疫苗臨床試驗到底完成了没有？過程是否有合乎法規？衛福部必須要對外說明清楚。