快訊

運價調漲了！北北基計程車 4月1日起上車變85元

獨家／蔡英文總統紐約行程曝光 挺蔡反蔡搶廣告版面互較勁

進口雞蛋開賣了！地點、售價、種類、上架時間 一次看清

警察超勤加班費比基本工資低　立委促警勤加給調升15％

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委蘇治芬（左起）、蔡培慧、莊瑞雄、蔡易餘、王美惠、張宏陸等人今天呼籲警政署，盡快檢討警勤加給調升15％、育有三歲以下子女調任及各地職務宿舍老舊等問題。記者林縉明／攝影
民進黨立委蘇治芬（左起）、蔡培慧、莊瑞雄、蔡易餘、王美惠、張宏陸等人今天呼籲警政署，盡快檢討警勤加給調升15％、育有三歲以下子女調任及各地職務宿舍老舊等問題。記者林縉明／攝影

警察加班費計算基準並未納入警勤加給，初任員警每小時的加班費僅有169.91元，遠低於現在的基本時薪176元，民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、王美惠、蘇治芬、張宏陸、蔡培慧等人今天呼籲警政署，盡快檢討警勤加給調升15％、育有三歲以下子女調任及各地職務宿舍老舊等問題。內政部警政署人事室副主任劉永福表示，警勤加給提升內政部以呈送行政院，希望爭取調升15％。加班費計算基準，會跟上級爭取檢討研議。

行政院長今年1月1日起，針對外勤警消每人每月超勤加班費上限提高至19000元。不過，基層警察超勤津貼沒有增加，反而是被減薪，以非主管職務佐三員警為例，超勤加班費每小時僅170元，比基本工資176元還低，讓基層員警產生剝奪感。

蔡易餘指出，軍公教人員去年調薪4%，但沒有包含警勤加給，行政院陳建仁院長雖然已經允諾調升，不過如果僅調升4%的方案，以最高的第一級外勤人員8435元計算，每月僅增加338元，建議警政署爭取調升15%方案，讓員警至少調升千元以上。

王美惠、蘇治芬、蔡培慧皆提到，少子女化問題越來越嚴重，政府不斷釋出各項福利鼓勵生育率增加，警政署應該檢討「警察人員升遷辦法」修訂，調整內部的遷調規定，讓育有三歲以下子女的員警，在年資外有另外的加積分等方式，讓員警遷調選擇更彈性，得以兼顧職場與家庭。

另外，蔡易餘提到，警察機關輪班輪休人員勤休實施要點明定服勤時數每日不得超過12小時；每月超勤時數不得超過80小時，但目前警察同仁值勤的時間依然不低，基層員警休息的品質就非常重要，要求警政署注意各地職務宿舍老舊問題，提供員警安全舒適的休息空間。

劉永福表示，警勤加給提升方案內政部已經呈報行政院，希望爭取提高15％，相關方案待行政院審議後定案；警察加班費計算標準，也會向上級持續爭取；有關養育三歲以下孩子員警增加積分，會把委員意見帶回去研究後再向委員報告。

至於警察宿舍老舊問題，警政署後勤組長戴台捷說，警察廳舍改建屬於地方政府權責，警政署有編列預算補助地方政府，會再次調查各地舊有廳舍現況。

加班費 行政院

延伸閱讀

外傳找賴清德勸退張花冠放棄選立委 翁章梁回應了

嘉義縣議員黃榮利登記立委海區初選 綠營內戰對決開打

綠委初選內戰開打 蔡易餘笑迎挑戰、黃榮利喊終結派系

嘉義縣民進黨立委初選內戰 議員有意選海區

相關新聞

獨家／蔡英文總統紐約行程曝光 挺蔡反蔡搶廣告版面互較勁

蔡英文總統3月29日將出發訪問中美洲友邦，首先過境美國紐約；據了解，蔡總統美東時間29日下午抵達紐約甘迺迪機場，轉至下榻...

影／高端搶公費疫苗市場 藍委質疑政府開後門救高端

高端疫苗日前宣布，與韓國GC Pharma合作的四價流感疫通過衛福部食藥署藥品查驗登記，將搶占國内每年高達600萬劑的公...

蔡總統至忠烈祠向革命先烈致敬 中午啟程出訪中美洲

蔡英文總統今天早上至台北市圓山國民革命忠烈祠參加「中華民國112年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」，蔡總統擔任主祭，副總統...

警察超勤加班費比基本工資低　立委促警勤加給調升15％

警察加班費計算基準並未納入警勤加給，初任員警每小時的加班費僅有169.91元，遠低於現在的基本時薪176元，民進黨立委蔡...

警政署下擬成立保八總隊 鄭文燦：討論中

蔡政府防衛國土大作戰，除延長兵役一年，傳出將在警政署底下成立保八總隊，專責電廠、油庫、水庫、機場等國家重要基礎設施防護工...

擬設保八總隊護重要基礎設施？鄭文燦：討論中

蔡英文政府傳出將在警政署成立保八總隊，專責電廠、油庫、水庫、機場等國家重要基礎設施防護工作。行政院副院長鄭文燦今天表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦