警察超勤加班費比基本工資低　立委促警勤加給調升15％

警察加班費計算基準並未納入警勤加給，初任員警每小時的加班費僅有169.91元，遠低於現在的基本時薪176元，民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、王美惠、蘇治芬、張宏陸、蔡培慧等人今天呼籲警政署，盡快檢討警勤加給調升15％、育有三歲以下子女調任及各地職務宿舍老舊等問題。內政部警政署人事室副主任劉永福表示，警勤加給提升內政部以呈送行政院，希望爭取調升15％。加班費計算基準，會跟上級爭取檢討研議。

行政院長今年1月1日起，針對外勤警消每人每月超勤加班費上限提高至19000元。不過，基層警察超勤津貼沒有增加，反而是被減薪，以非主管職務佐三員警為例，超勤加班費每小時僅170元，比基本工資176元還低，讓基層員警產生剝奪感。

蔡易餘指出，軍公教人員去年調薪4%，但沒有包含警勤加給，行政院陳建仁院長雖然已經允諾調升，不過如果僅調升4%的方案，以最高的第一級外勤人員8435元計算，每月僅增加338元，建議警政署爭取調升15%方案，讓員警至少調升千元以上。

王美惠、蘇治芬、蔡培慧皆提到，少子女化問題越來越嚴重，政府不斷釋出各項福利鼓勵生育率增加，警政署應該檢討「警察人員升遷辦法」修訂，調整內部的遷調規定，讓育有三歲以下子女的員警，在年資外有另外的加積分等方式，讓員警遷調選擇更彈性，得以兼顧職場與家庭。

另外，蔡易餘提到，警察機關輪班輪休人員勤休實施要點明定服勤時數每日不得超過12小時；每月超勤時數不得超過80小時，但目前警察同仁值勤的時間依然不低，基層員警休息的品質就非常重要，要求警政署注意各地職務宿舍老舊問題，提供員警安全舒適的休息空間。

劉永福表示，警勤加給提升方案內政部已經呈報行政院，希望爭取提高15％，相關方案待行政院審議後定案；警察加班費計算標準，也會向上級持續爭取；有關養育三歲以下孩子員警增加積分，會把委員意見帶回去研究後再向委員報告。

至於警察宿舍老舊問題，警政署後勤組長戴台捷說，警察廳舍改建屬於地方政府權責，警政署有編列預算補助地方政府，會再次調查各地舊有廳舍現況。