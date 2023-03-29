蔡總統至忠烈祠向革命先烈致敬 中午啟程出訪中美洲

蔡英文總統今天早上至台北市圓山國民革命忠烈祠參加「中華民國112年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」，蔡總統擔任主祭，副總統賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村及監察院副院長李鴻鈞陪祭。

蔡總統在總統府秘書長林佳龍陪同下抵達忠烈祠，典禮開始後，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後蔡總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花；在恭讀祭文後，蔡總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮；典禮後，蔡總統向烈士遺族代表點頭致意。今天與祭人員也包括遺族代表等。

蔡總統隨後將轉往桃園機場，準備出訪中美洲邦交國瓜地馬拉及貝里斯，並過境美國紐約及洛杉磯。