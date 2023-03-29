獨家／蔡英文總統紐約行程曝光 挺蔡反蔡搶廣告版面互較勁

蔡英文總統3月29日將出發訪問中美洲友邦，首先過境美國紐約；據了解，蔡總統美東時間29日下午抵達紐約甘迺迪機場，轉至下榻的羅德（Lotte）飯店，當晚在哈德遜河旁的The Glasshouse僑宴，席開60桌，30日上午會見紐約台灣青年代表，整個白天行程未公開，預料將與美國政要通話或視訊互動。

晚間，蔡總統將在紐約市中城洲際飯店接受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）總裁華特斯（John Walters）頒贈全球領袖獎。

蔡總統受獎後，將發表演說，與兩位智庫代表展開區域安全對話，其中一位應該是目前任職於智庫去年訪問台灣的前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）。

蔡總統2019年過境紐約可謂風光，首度在公開行程受訪，赴紐約辦事處參加歡迎酒會，有17個友邦的駐聯合國常任代表與會，與前官員共進早餐，赴哥倫比亞大學參加閉門會談，在紐約中央公園與青年漫步，僑宴規模突破百桌有上千人參與。

向來總統過境，駐美處和各駐地管處都會安排州長、市長和參眾議員會晤，據了界，至今尚未敲定紐約市市長亞當斯（Eric Adams）和紐約州長霍楚（Kathy Hochul）的行程，台灣正努力邀請康乃狄克州長拉蒙（Ned Lamont）或新澤西州州長墨菲（Philip Murphy）。

在蔡總統過境紐約期間，支持與反對蔡總統的兩派人士，分別在世界日報刊登廣告較勁；支持蔡總統的一派30日世界日報頭版刊登半版歡迎廣告；反對蔡人士分別在29日與30日在世界日報七版刊登全版廣告。

中國大陸僑團透過微信號召僑民在蔡總統下榻飯店與受獎會場外抗議示威。