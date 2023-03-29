狒狒案農業局專委盧紀燁自請辭職 張善政：犯了錯很遺憾

今日桃園市長張善政前往桃園忠烈祠參加革命先烈暨瓦丹・阿目伊入祀典禮，會後受訪時表示，對昨日因狒狒案處理不當自請辭職的農業局專門委員盧紀燁的請辭表示尊重，而對於農業局長陳冠義的自請處分，也會照程序開會研商，討論要做什麼程度的處分。

對於是否要懲處狒狒案的圍捕團隊相關人士，張善政表示，農業局的同仁是否有失當的地方，會衡量當時的表現以及辛苦程度，並授權農業局自行處理，相信有妥善的處理。

對於盧紀燁，張善政說，最近外界對於盧紀燁過去的這些事蹟，或是背景，應該都有深入的瞭解，盧紀燁有農業方面的專業造詣，在農業方面的專業常會需要徵詢盧紀燁的意見，但犯了錯，是很遺憾事情，也必須處置。

張善政指出，當時農業局人員都以為射中狒狒的是麻醉槍，的確當時的判斷是這樣，後來才發現血流的太多了，情況不對，一開始直覺上都以為是麻醉槍，完全沒有想到會用普通的子彈來把狒狒射殺。

對於監察院申請調查狒狒案，也引起綠營人士炮轟，是否會過於政治化，張善政表示，這件事情外界的關注他都非常瞭解，媒體也報導非常的多，他也可以體會。至於有沒有操作過度，他覺得應留給民眾自己去判斷。

張善政說，如果不是常打獵的朋友，也很難分辨獵槍裡面裝是麻醉劑還是子彈，所以不能苛責農業局的同仁，看到這個狒狒躺在那邊，判斷是被打了麻醉劑所以昏迷不醒，後來看到流很多血，才警覺有問題。

張善政認為，這整個過程不是打獵或是動物處理的專業，他都可以體諒，但也不能說就是沒有過失，對整件事情的過程會充分檢討，如果需要建立更完善的SOP也會來改進。