氣氛微妙 美臨時喊停蔡總統過境簡報

蔡英文總統準備出訪中美洲並過境美國，就在出發前夕，美國國務院亞太助卿康達臨時延後針對蔡過境的簡報；白宮國安會重申，蔡過境美國並不罕見，這是非官方的過境，此外，美國官員沒有計畫要與蔡碰面。

國務卿布林肯（Antony Blinken）28日會晤巴拉圭外長，稱民主國家需要團結一致對抗人權和自由的壓迫者；國務院表示，對於巴拉圭對台灣有原則的承諾，巴拉圭在多邊論壇針對中俄等諸多棘手議題的表態，以及兩國在聯合國人權理事會的優先議題的主張，布林肯表達感謝。

在宏都拉斯與中華民國斷交後，外界憂心下一個可能生變的邦交國就是巴拉圭。

華府外籍記者俱樂部27日發布簡報會通知，載明主題為「台灣總統過境美國」，簡報人為負責美中台事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。

不過就在簡報舉行前半小時，外籍記者俱樂部分別通知「延期」與「取消」，並說會在準備好的時候宣布新的簡報日期與時間。

這可能是中華民國總統在兩國斷交後的歷次過境以來，首次有美國國務院資深官員為過境特別舉行簡報會，最後一刻喊停，備受關注；國務院和外籍記者俱樂部並未說明原因。

白宮和國務院發言人近日分別就蔡總統過境表示，這符合美國長期以來的做法和不變的「一個中國」政策，過境待遇出於對乘客的安全、舒適、便利與尊嚴考量進行。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）上周表示，台灣總統過境美國行之有年，北京沒有理由反應過度。

媒體詢問美國官員是否會趁著蔡過境時會晤或打電話，柯比28日說，美國政府官員沒有計畫要和她碰面。