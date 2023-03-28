民進黨今確認15立委選區要初選 協調到4月11日

民進黨立委初選登記上周截止，今天中央黨部舉行「2024大選提名策略小組」第二次會議，會中確認3月24日立委初選登記結束之後，共有15個兩人以上登記的選區，協調小組成員依據責任區域進行分工，並依規定於4月11日前完成初選前協調作業。

此外，台北市第三選區、新北市第八選區及彰化縣第三選區，因無人登記，與16個艱困選區同樣列為徵召選區，交由協調小組成員徵詢各方意見。

據悉，雖然新北市第八選區所屬的立委江永昌日前宣布不連任，但黨中央仍不放棄勸進，最後江永昌仍有可能接受徵召，再參選立委。

另據悉，日前台北市議員王世堅登記參加北市第二選區初選，挑戰現任立委何志偉，雖然已有提名小組成員希望協調，不過黨高層認為，若無法達成共識，就照規定走。