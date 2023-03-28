馬英九中山陵提中華民國 民進黨批「掐頭去尾」：令國人失望

前總統馬英九今天在南京中山陵發表講話，在媒體前提到「中華民國」指出，國父孫中山在1911年推翻滿清，終結中國4000多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國中華民國。民進黨發言人林楚茵表示，馬英九今天提及「中華民國」不僅掐頭去尾、拐彎抹角，想講自己是「前總統」還欲言又止，作為令國人非常失望。

林楚茵指出，馬英九今天在參訪「民國遺址」卻無法堂堂正正提出「中華民國」，實在令人失望。參訪南京中山陵，只在講述過去歷史時偷渡，講到現在跟未來時，就掐頭去尾，提了「民國」、也提了「中華」，但就是不敢正面對決自己國家的名稱。在「南京總統府」時想自稱「中華民國總統」都要拐彎抺角，還藏在「孫中山先生是中華民國臨時大總統」之後，欲言又止打擦邊球。

林楚茵表示，馬英九作為卸任國家元首訪問中國，不僅中國接機官員從「正國級」變「副部級」，國台辦嚴格要求不能用「馬總統」，中國官媒只用「馬英九」直呼本名。面對這樣的矮化與待遇，作為國人都感到遺憾，可是「馬英九」不僅沒有表達抗議，竟還稱對中方的接待「超乎預期」、「非常滿意」。

林楚茵表示，如果連在中山陵提及「中華民國」都要東躲西藏、折衷砍半；在「南京總統府」時自稱「中華民國總統」都要拐彎抹腳、偷偷摸摸，如何能期待「馬英九」在未來的訪中行程裡，真正捍衛自己與國家的格調與尊嚴、表達台灣民意的真實聲音？