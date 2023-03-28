救國團青年獎章得主出爐 蔣萬安獲獎

明天就是329青年節，救國團今公布112年「青年獎章」10位得主。救國團主任葛永光說，這是一年一度的臺灣青年奧斯卡，救國團希望在傳統價值上建構當代台灣青年新典範，讓全世界知道台灣青年的成就與貢獻。10名得主裡，台北市市長蔣萬安為忠孝仁義類的獲獎者。

救國團指出，今年總共有332位各行各業優秀青年參加青年獎章選拔，由政府、軍方、學界等公正人士代表組成評審委員，經初審、複審、決審三階段遴選，最終在公益、運動、國際、文化藝術、國際、永續發展等領域選出10位傑出青年，包括帶領志願醫療服務團隊至離島偏鄉的傑出青年、台灣唯一入選AI資料探勘領域青年學者、國際餐飲專利常勝軍、為國爭光的國家射箭青年健兒、追求卓越的青年政壇之星等。

葛永光說，救國團自民國42年起辦理青年節活動，民國45年起依政府指示舉辦青年獎章和優秀青年的選拔，過去，救國團青年獎章的選拔類別是依據青年守則內容分項，近年社會趨向多元，青年人也在更多領域發光發熱，經過內部討論，今年起救國團整合原本評選項目，並另外增加了公益利他類、文化藝術類、創新創意類及海外成就類等，讓當代青年的多元價值受到更多重視。

葛永光說，這幾年台灣青年面臨低薪、高房價、疫情及戰爭陰影等影響，生活越來越苦悶，去年三月賴副總統到成大演講，現場有41%學生寧願躺平，而非選擇專業職業與創業，去年十一月地方選舉的結果也充分反映了相對剝奪感導致青年對大環境失望，此時此刻，台灣青年世代正面對勞保破產危機、健保財務短絀、缺電風險升高、貧富差距拉大，以及兩岸關係緊繃，台海兵凶戰危等問題，更直接影響他們結婚與生育的意願，然而，我們的社會還是有很多努力奮鬥的青年人，希望政府能夠正視台灣青年面臨的種種問題，幫助他們撐起台灣的未來。

112年救國團青年獎章得主：台北市市長蔣萬安、國家運動訓練中心選手魏均珩、國立成功大學電機工程系副教授解巽評、中國醫藥大學中醫系學生孫智閔、美和科技大學助理教授蘇彥、工研院電光系統所組長方彥翔、金門棠風舞蹈團團長邱驛棠、谷芳有機幸福茶園農產品初級加工廠負責人洪佳玉、桃園市後備指揮部士官督導長林岡緯、澳運供應鏈管理總經理孫智閔。