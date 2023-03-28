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時力：馬英九未提統一就被噓爆 國民黨應放棄和平協議

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前總統馬英九今天在南京中山陵題字「和平奮鬥，振興中華」。圖／馬英九基金會提供
前總統馬英九今天在南京中山陵題字「和平奮鬥，振興中華」。圖／馬英九基金會提供

時代力量發言人余佳蒨今天表示，前總統馬英九公開發言未提及「統一」遭到中國網友炮轟，請國民黨正視這樣的訊號，面對中國的侵台野心根本「不演了」，應該放棄兩岸和平協議或台灣挑釁論等不切實際的說法。

時代力量晚間發布新聞稿指出，馬英九訪中第二天，因為在中山陵的公開發言未提及「統一」，因而遭中國網友砲轟，呼籲國民黨正視這樣的訊號，應該放棄「兩岸和平協議」或「台灣挑釁論」等不切實際的說法混淆國內外視聽，而是要不分黨派共同展現捍衛台灣主權的決心。

余佳蒨表示，馬英九這次在中山陵提到「兩岸要追求和平，否則雙方都沒前途」，表面上是四平八穩的和平倡議，其實還是依循國民黨一貫的邏輯，就是把中國的外交打壓和軍事威脅都歸責成「台灣挑釁」。

不過，余佳蒨說，中國的反應已經很明顯，就是連這樣的說法也不埋單，中國要的就是併吞台灣，而非和平共榮。

余佳蒨指出，台灣非常期待對等互惠以及東亞地區能夠和平共榮，更沒有以頻繁軍事演習和軍機越過中線等方式來威脅中國，真正片面挑釁的一直都不是台灣，國民黨應該要肯認這個事實，而非將目前檯面上的台海衝突，不分青紅皂白地對兩岸各打五十大板。

余佳蒨認為，中國併吞台灣的意志不容懷疑，要談和平就得談統一的當下，反對中國併吞的政黨都應該放棄幻想、面對現實，共同立基台灣自由民主的現狀，以厚植國力做好準備，才是台灣面對中國威脅的唯一出路。

馬英九 國民黨 時代力量

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