快訊

不滿陳建仁答詢狀況外 綠委林岱樺高分貝飆官員：妳閉嘴

日本青森縣發生規模6.1地震 恐有「海面變動」、無致災之虞

進口蛋來了！全聯這些門市明買得到 每人限購2盒、價格曝光

艾達莫娃讓他想起黨外時代 柯建銘：民主不是理所當然

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
捷克眾議院議長艾達莫娃（左二）在立法院長游錫堃（右二）與立法院副院長蔡其昌（左一）的陪同下參訪立法院，立法院委員與員工夾道歡迎。記者葉信菉／攝影
捷克眾議院議長艾達莫娃（左二）在立法院長游錫堃（右二）與立法院副院長蔡其昌（左一）的陪同下參訪立法院，立法院委員與員工夾道歡迎。記者葉信菉／攝影

捷克眾議院議長艾達莫娃今天在立法院發表演說，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，「自由民主不只要爭取，更要倡議」，台灣不能以為民主的獲得是理所當然，不能以為永遠都有這些選擇，因為事實並非如此。

柯建銘晚間在臉書以「自由民主不只要爭取，更要倡議」為題發文說明，這個標題來自艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）受立法院長游錫堃之邀來到立法院，並且以「我們與你們同在，請你們也和我們同在」為題發表演說中的一句話。

柯建銘說，坐在台下聆聽的他，不禁回想起當初在黨外時代，衝撞威權體制、只為爭取台灣的民主自由的那段日子。

柯建銘指出，台灣與捷克同樣經歷過那段人民起身反抗極權壓迫的過去，從布拉格之春到天鵝絨革命，象徵台捷兩國人民對民主自由的共同嚮往與起身爭取的勇氣，「我們都是走過荊棘之路才贏得自由和民主的人」。

不過，柯建銘說，艾達莫娃今天再次提醒大家，「自由民主不只要爭取，更要倡議」，台灣不能以為民主的獲得是理所當然，不能以為永遠都有這些選擇，因為事實並非如此，如果停止珍惜民主、自由與人權，如果沒有保護這一切，台灣就會很快地失去這一切。

柯建銘表示，艾達莫娃今天以第一位非邦交國女性議長的身分，站在台灣的立法院議場內發表演說，她用行動實踐了對自由民主的理想。

柯建銘說，艾達莫娃在演講完畢後，受到全體立委熱情的鼓掌，而從議場內到議場大門這短短的一段路，她花了近十幾分鐘才終於走完，每位台灣的立法委員爭相與艾達莫娃合照，不只是因為她優雅的氣質，更多的是對堅守民主與自由的信念，相互理解，心有靈犀的感動。

柯建銘也說，自己想要呼應艾達莫娃，「我們必須要說，台灣將與捷克同舟共濟，永遠同在！」

柯建銘 立法院 捷克

延伸閱讀

淨零城市國際峰會 賴清德：台灣會和烏克蘭站在一起

游錫堃：周邊國家都自由民主 就沒有國家會來霸凌我們

捷克眾議長立法院公開演說 艾達莫娃：我們與你們同在

影／捷克議長參訪立法院 游錫堃：將絲絨革命帶來台灣

相關新聞

不滿陳建仁答詢狀況外 綠委林岱樺高分貝再飆官員：叫妳閉嘴

民進黨立委林岱樺今天在立法院質詢傳銷產業議題，指現行主管機關公平會是「類司法組織」，不適合擔任主管機關，呼籲交由經濟部接...

郭台銘12天訪美之旅 首日三項行程曝光「皆不公開採訪」

國民黨正進行總統候選人徵召提名作業，鴻海創辦人郭台銘展開12天科技經濟開拓之旅，稍早郭台銘辦公室公布郭台銘美國時間28日...

馬英九中山陵致詞 民國112年3月28日、前總統「全都露」

前總統馬英九訪問中國大陸，是兩岸隔海分治74年來，首位訪問大陸的中華民國卸任總統。馬英九28日親赴南京中山陵謁陵，不但口...

無邦交國斐濟 恢復我代表處名稱可冠上中華民國

外交部亞東太平洋司司長周民淦今天表示，斐濟外交部3月24日以節略知會我國駐斐濟代表處，15日起將代表處名稱從「駐斐濟台北...

外交轉向「雙重承認」？鄭文燦：國家整體利益放第一位

宏都拉斯與中華民國斷交，外交部長吳釗燮日前被問到是否可能推動「雙重承認」時表示，只要有國家希望與台灣強化關係，「我們都不...

影／重新復出政壇？陳時中：我沒真的離開啦

衛福部前部長陳時中今天與牙醫師合體推廣潔牙知識，接受媒體訪問時被問到，是否有復出政壇、未來參選等規劃時，陳時中直言他沒有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦