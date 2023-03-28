艾達莫娃讓他想起黨外時代 柯建銘：民主不是理所當然

捷克眾議院議長艾達莫娃今天在立法院發表演說，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，「自由民主不只要爭取，更要倡議」，台灣不能以為民主的獲得是理所當然，不能以為永遠都有這些選擇，因為事實並非如此。

柯建銘晚間在臉書以「自由民主不只要爭取，更要倡議」為題發文說明，這個標題來自艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）受立法院長游錫堃之邀來到立法院，並且以「我們與你們同在，請你們也和我們同在」為題發表演說中的一句話。

柯建銘說，坐在台下聆聽的他，不禁回想起當初在黨外時代，衝撞威權體制、只為爭取台灣的民主自由的那段日子。

柯建銘指出，台灣與捷克同樣經歷過那段人民起身反抗極權壓迫的過去，從布拉格之春到天鵝絨革命，象徵台捷兩國人民對民主自由的共同嚮往與起身爭取的勇氣，「我們都是走過荊棘之路才贏得自由和民主的人」。

不過，柯建銘說，艾達莫娃今天再次提醒大家，「自由民主不只要爭取，更要倡議」，台灣不能以為民主的獲得是理所當然，不能以為永遠都有這些選擇，因為事實並非如此，如果停止珍惜民主、自由與人權，如果沒有保護這一切，台灣就會很快地失去這一切。

柯建銘表示，艾達莫娃今天以第一位非邦交國女性議長的身分，站在台灣的立法院議場內發表演說，她用行動實踐了對自由民主的理想。

柯建銘說，艾達莫娃在演講完畢後，受到全體立委熱情的鼓掌，而從議場內到議場大門這短短的一段路，她花了近十幾分鐘才終於走完，每位台灣的立法委員爭相與艾達莫娃合照，不只是因為她優雅的氣質，更多的是對堅守民主與自由的信念，相互理解，心有靈犀的感動。

柯建銘也說，自己想要呼應艾達莫娃，「我們必須要說，台灣將與捷克同舟共濟，永遠同在！」