BMW掛朋友立院停車證違停 新北議員父：下次不會再犯

新北市新莊區一輛BMW汽車昨天中午違停在中華路一段人行道上，民眾路過拍照，將畫面上傳LINE社群「社會事影音」。經查發現，該輛違停汽車是新北市議員王威元父親，而王父也承認，他說，當時是因為附近找不到車位，所以才暫停半小時，下次不會再犯。

新北市新莊區一輛BMW黑色汽車昨天中午12時許，違停在新北市新莊區中華路一段138-2號人行道上，民眾路過拍照，未向警方檢舉，而是直接將畫面上傳LINE社群《社會事影音》並貼文揶揄「立委證=安心停車證？」「有錢開雙B沒錢付車資？」

新莊警方表示，目前尚未接獲民眾檢舉違停，經檢視民眾所拍畫面，該輛車違規事實明確，將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款，在禁止臨時停車處所停車，開處車主600元以上1200元以下罰鍰。呼籲民眾應遵守交通規則，切勿貪圖一時方便而違規停車，以免觸法。

據悉，該輛汽車是王威元父親所開。王威元父親對此表示，他當天要去新馥豪會館跟別人打招呼，不過在附近都找不到停車場，只好先在門口暫停一下，進去跟大家打招呼約半小時就離開了。