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商總批食藥署未掌握輸陸食品規範 遭駁：一年前已告知

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中國大陸日前以「資料不全」為由，禁止台灣大量食品進口。記者黃義書／攝影)
中國大陸日前以「資料不全」為由，禁止台灣大量食品進口。記者黃義書／攝影)

中國大陸日前以「資料不全」為由，禁止台灣大量食品進口，包括竹筴魚、吻仔魚，後續許多知名零食也同步遭禁。商業總會「大陸經貿交流團」本月21日至25日出訪北京，理事長許舒博今表示，中國海關總署終於首度鬆口原因，包括「不能有來自福島的原物料」，認為食藥署先前竟渾然不知。對此，食藥署下午發布新聞稿澄清，一年前就有告知，所有資料也都第一時間告知業者。

商業總會至中國拜會大陸海關總署副司長樓軍文。樓軍文表示，關於標示原產地問題，可以直接標示「臺灣」，各地口岸規範會一致性執行；其次，食安相關證明文件包含大陸公佈非日本福島等相關縣市之食材及原料，可由企業自行提供佐證資料；第三，針對輸陸註冊資料不符部份，未來將會明確告知問題原因，俾利業者補件，縮減核件時間；四、重啟臺灣農漁特產品輸陸，將加速藥檢和疫檢之相關評估作業。

對此食藥署表示，中方2022年3月9日通知後，我方業者須提供原料來源地資訊，並檢附產品原料均非來自日本10縣（都）之聲明。因中方未提供該聲明格式，為避免業者無所適從，食藥署當時立即撰擬「產品原料來源地及非來自日本 10 縣(都)聲明」範例，並且所有的書中食品，均依範例提交產品原料來源地及非來自日本10縣(都)聲明予中方審查。

食藥署強調，收到業者註冊文件，確認註冊文件齊全後，即透過海峽兩岸食品安全協議窗口遞送予中國海關總署；倘註冊文件有缺漏，均會通知業者補齊。食藥署表示，中方通知我方註冊申請相關事宜，食藥署均於第一時間公布周知業者，且確認業者文件齊全後，始遞送予中方審查。期待中方公平對待我方業者，與其他國家採取相同的註冊申請方式和審查標準。

食藥署 日本 海關

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