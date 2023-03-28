與陳建仁激烈交鋒 藍委：連ChatGPT都知台灣面臨經貿挑戰

「連ChatGPT都知道台灣面臨企業轉型、數位經濟落後與經貿挑戰，陳院長部知道嗎？」國民黨立委李貴敏28日用ChatGPT回答的問題對行政院長陳建仁質詢，李貴敏直言，民進黨執政下的中小企業，物價通膨、漲電價，還選擇「抗中保台」，讓生意做不下去。但陳建仁反駁稱，台灣沒有缺電，漲電價也不會影響民眾開銷。

除了李貴敏外，下午院會也有其他立委進行質詢：民進黨立委林岱樺也有針對直銷產業的管轄單位進行質詢，她建議管轄單位從公平會轉移至經濟部；藍委廖婉汝則針對台灣農業政策，提醒政府還有農地破碎化、農地工廠與政策流於補助等問題，呼籲農委會提出全面性的能源政策。

AI診斷台灣經濟

李貴敏表示，她問ChatGPT：「台灣經濟面臨哪3大挑戰？」ChatGPT回答台灣產業結構轉型、數位經濟發展落後與國際經貿面臨嚴重挑戰，可見這已經是常識。李貴敏質疑，政府說要照顧中小企業，但《產創條例》卻只有照顧台積電這樣的世界級企業，但陳建仁與王美花隨即反駁說不能這樣講，中小企業在各方面政府都有照顧。

針對數位經濟落後，李貴敏質疑，ChatGPT在2015年就開始研發，但等到如今火紅了，國科會才說要發展，另外，數發部今年預算高達200多億，但民眾至今對其印象還是製作點餐APP，她很擔心陳建仁內閣的官員會被ChatGPT取代。她也質疑陳建仁不讓民眾表達疑美論觀點，陳建仁立即否認，並表示尊重言論自由。

電價問題激烈交鋒

李貴敏列出我國出口已經連六黑，但政府卻不願與中國維持良好經貿關係，且半導體的法說會紛紛顯示今年成長將不如預期，錯誤的政策恐導致台灣今年可能成長率無法保2%，陳建仁則回應說，政府積極擴增產業與世界其他地方的連結，會努力讓經濟成長率符合國發會預測的2.12%成長。

「外商都在提醒台灣會缺電！」李貴敏擔心，台電虧損5千億，政府已經花1500億撥補，錯誤的能源政策導致台灣缺電，如今在通膨肆虐下又要漲電價，民眾經濟恐受影響，但陳建仁反駁說，並沒有漲多數民生用電的電費，台灣也沒有缺電的問題。

提醒莫忘蛋荒

李貴敏另外也提醒陳建仁要督促農委會解決蛋荒，她歎說，高雄有80家早餐店聯合聲明不供應蛋，有許多家庭還因為缺蛋起爭執，農委會去年就說要解決蛋荒，但到今年感覺都沒有改善，對此，陳建仁表示，已經有督促農委會，相信農委會主委陳吉仲有能力解決問題。

【更多精采內容，詳見 】