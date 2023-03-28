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捷克眾議院不畏強權訪台 時力：感謝民主盟友風雨相挺

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
捷克眾議院議長艾達莫娃上午應邀赴立法院議場發表演說，艾達莫娃表示，台灣與捷克在地理上雖然相隔數千公里、說著不同語言，但在世界上很難找到具有這麼多相似之處、相互了解的國家。記者葉信菉／攝影
捷克眾議院議長艾達莫娃上午應邀赴立法院議場發表演說，艾達莫娃表示，台灣與捷克在地理上雖然相隔數千公里、說著不同語言，但在世界上很難找到具有這麼多相似之處、相互了解的國家。記者葉信菉／攝影

捷克眾議院議長艾達莫娃今天在立法院發表演說，時代力量發言人余佳蒨表示，捷克訪團不畏強權，再次以行動實踐堅守民主自由的價值，感謝民主盟友風雨相挺，進而讓世界看見台灣，時代力量由衷表達感佩之意。

時代力量發布新聞稿指出，艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）在3月25日率領超過160人來台，這是兩國互設辦事處以來，捷克最大規模的訪台團，成員包括跨部會官員、跨黨派國會議員及許多產業界代表。

余佳蒨表示，儘管在出訪前夕多次受到中國施壓，捷克訪團不畏強權，再次以行動實踐堅守民主自由的價值，進而讓台灣與捷克關係更進一步深化，時代力量由衷表達感佩之意。

時代力量說，艾達莫娃在立法院發表演說時表示，「我想向你們保證，我們與你們同在，繼續跟你們同在，在任何情況下跟你們同舟共濟」，近期台灣面臨邦交國斷交事件，中國的威嚇也不曾停歇，感謝捷克在此時此刻對台灣的支持，讓兩國紮根在民主理念上的友誼更加堅固。

時代力量再指，近年來捷克與台灣的雙邊關係持續增進，包含布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）多次公開表達堅定挺台立場，捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）在2020年訪台發表演說時更以中文說出「我是台灣人」。

此外，捷克參議院在去年以壓倒性票數通過決議，要求捷克政府表達支持台灣參與國際組織，包括世界衛生組織（ WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（Interpol）的會議、機制與活動。

時代力量認為，上述種種義舉，不僅證明台捷深厚的情誼，更重要的是彰顯台灣與捷克是追求民主和人權的國際盟友。

時代力量表示，感謝捷克多年來堅持與台灣站在一起，期待未來兩國在經濟、文化、體育等面向都能建立更強韌的關係，面對中國的恫嚇會與所有追求民主自由的國家建立更緊密的夥伴關係，捍衛民主自由的價值。

時代力量 立法院 捷克

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