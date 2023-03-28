不滿陳建仁答詢狀況外 綠委林岱樺高分貝再飆官員：叫妳閉嘴

民進黨立委林岱樺今天在立法院質詢傳銷產業議題，指現行主管機關公平會是「類司法組織」，不適合擔任主管機關，呼籲交由經濟部接掌。行政院長陳建仁不認同，請身旁的公平會主委李鎂說明，林岱樺不滿，直接發飆說「閉嘴」、「本席在質詢，叫妳閉嘴」要求陳建仁回答，並請他「謙虛一點」。

林岱樺長期關切傳產議題，今天質詢她指公平會保守無作為，無法帶動國內傳銷產業發展，也無法防治變質多層次的傳銷詐騙，造成傳銷業停滯不前，認為公平會不適合擔任傳銷業主管機關。

林岱樺主張，應該由經濟部接掌傳銷產業，只要將「多層次傳銷管理」和「公平交易委員會組織法」拿掉，再將多層次傳銷管理增列在「經濟部組織法」中就可以完成。

林岱樺不滿陳建仁答詢內容，認為陳揆未看清楚她質詢簡報內容，「這個產業我非常清楚，院長請你謙虛一點，雖然國事如麻，還是交給副院長，由他做幕僚單位綜合這些部會可以嗎？」

陳建仁不斷提到韓國例子，並請身邊的李鎂說明，林岱樺不滿，質疑陳揆和李鎂不斷講到韓國，但是台灣否能像韓國一樣監理？氣得發飆高分貝請李鎂「閉嘴」，請陳建仁答詢。

林岱樺不滿陳建仁沒進入狀況，也沒有看清楚簡報內容，說自己每次質詢都花好幾個小時在準備，並指韓國每筆資料都由政府監管，且每家公司每年按照營業額提撥保證金，懷疑台灣是否做得到？陳建仁請林不要生氣，允諾會召開協調會討論。