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郭台銘12天訪美之旅 首日三項行程曝光「皆不公開採訪」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘訪美公布首日行程，但全程不公開採訪，將會美智庫學者。記者黃仲明／攝影
鴻海創辦人郭台銘訪美公布首日行程，但全程不公開採訪，將會美智庫學者。記者黃仲明／攝影

國民黨正進行總統候選人徵召提名作業，鴻海創辦人郭台銘展開12天科技經濟開拓之旅，稍早郭台銘辦公室公布郭台銘美國時間28日行程，下午到華盛頓的美國智庫布魯金斯學會和高級研究員歐漢龍（Mike O’Hanlon ）會面，晚上則分別和馬里蘭大學以及玉山科技協會成員會面。

據郭台銘辦公室公布的行程細節，郭台銘預計下午在布魯金斯學會會面1個半小時後，晚上先和馬里蘭大學校長及工學院院長開會，並簽訂專屬 LOI/MOU （意向書疑及協議備忘錄），最後晚上7點半開始，到馬里蘭州高爾夫俱樂部和約 50位華府玉山科技協會成員進行晚宴。

該行程表也備註，三項行程都是不公開採訪，由官方隨行團隊拍攝並提供照片。

郭台銘 美國

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