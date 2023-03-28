淨零城市國際峰會 賴清德：台灣會和烏克蘭站在一起

副總統賴清德今天與國發會主委龔明鑫、捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）一起出席淨零城市國際峰會，賴清德說，除了艾達莫娃率團來台，基輔市副市長很難得也參與淨零城市國際峰會；台灣和民主社會今天會和烏克蘭站在一起，以後任何情況也會站在一起。

賴清德表示，他要代表蔡英文總統歡迎捷克共和國在內的43個國家、基輔市在內115個城市參加盛會。感謝艾達莫娃率團來台，用行動表達對台灣的支持，艾達莫娃今天在國會演說時提到，捷克現在會跟台灣站在一起，未來會跟台灣站在一起，不管任何時候都會跟台灣站在一起。

賴清德說，今天很難得，基輔市副市長也參與會議，他要引用艾達莫娃的說法，向烏克蘭人民強調，台灣和民主社會都會跟烏克蘭站在一起，今天站在一起，未來站在一起，以後任何情況也會站在一起。

賴清德指出，氣候變遷不是單純環境保護議題，會影響城市發展，社會運作，人類生存，都市區的碳排加總起來，占全球碳排的67%到72%，每個城市都站在氣候變遷第一線，大家有責任集思廣益，共同解決。要因應氣候變遷，全球城市要站在一起共同對抗，相信一定有辦法解決氣候變遷給全球人類帶來的種種問題。