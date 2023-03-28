歐盟防制假訊息專家訪台 拜會監院人權委員會

歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）與來自立陶宛、德國、捷克、波蘭等防制假訊息及媒體素養教育專家，昨天上午拜會監察院國家人權委員會，副主委王榮璋代表接見，並由人權委員葉大華、蘇麗瓊、監察委員林文程、法國駐台灣國際人權管理技術專家周杰等共同與會，雙方就言論自由發展、防制假訊息、事實查核經驗，以及提升公民媒體識讀等議題進行廣泛交流意見。

王榮璋表示，台灣與歐盟理念相近，都認同自由民主的普世價值，也都在為人權、民主、自由而努力。歐洲議會去年通過「外來勢力干預歐盟民主程序」報告決議案，肯定台灣以民主方式對抗外來勢力干預及假訊息攻擊的經驗，非常感謝歐盟的支持。

王榮璋說，近年來隨著資訊科技的發達與媒體型態的變遷，台灣民主化以來多年累積的自由與人權，也面臨了新的挑戰，包括網路上言論自由的濫用、假訊息氾濫對民主機制造成的傷害，以及危及國家安全的認知作戰等議題。其他國家人權機構例如韓國、紐西蘭，也曾發布訊息關切假訊息對人權的影響。因此，歐盟防制假訊息及媒體教育素養專家能夠來到國家人權委員會共同交流當今自由民主國家面臨的共同挑戰與經驗分享，十分寶貴。

葉皓勤表示，此行是「歐盟台灣參與支持計畫（EU-Taiwan Engagement Support Facility）」通過後首次拜會。由於現今網路資訊、媒體科技的發展，全世界的民主體制國家都面臨了新的挑戰，透過歐盟與台灣專家面對面的交流、經驗分享的方式來表達歐盟的支持，希望台灣和歐盟之間就維護資訊的完整性與促進優質媒體素養教育主題進行交流與合作，並且支持台灣公民社會組織，盼就促進平等獲取可靠資訊的能力做出積極貢獻。

林文程提及，台灣是接受境外假訊息侵擾最頻繁的國家，全世界排名第一，這些假訊息主要來自中國，當然也有來自台灣內部的假訊息。台灣對於因應假訊息方面已有相當的經驗，未來希望能與歐盟防制假訊息相關的組織有更多的合作。