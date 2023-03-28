快訊

獨／楊子儀慘遭三立封殺冒出「陰謀論」 真相曝光了！

馬英九赴南京總統府參觀 大批民眾爭睹驚呼：比電視裡的好看！

林楚茵自提媒體議價法草案排入立法院院會報告事項

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委范雲、張廖萬堅、林楚茵今年2月在立法院舉行「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會。記者黃義書／攝影
民進黨立委范雲、張廖萬堅、林楚茵今年2月在立法院舉行「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會。記者黃義書／攝影

民進黨立委林楚茵提出新聞媒體與數位平台議價法草案，立法院程序委員會今天排入4月7日立法院院會報告事項議程，預計由院會通過交付交通委員會。林楚茵表示，推動新聞媒體與數位平台議價法制化，刻不容緩，數位發展部應該盡速提出行政院版，列為立法院本會期優先法案。

林楚茵透過新聞稿表示，民主社會中媒體第四權至關重要，不合理的分潤會侵蝕新聞監督的力量，推動新聞媒體與數位平台議價法制化，刻不容緩，主管機關數位發展部應該盡速提出版本，列為本會期優先法案，共同與立委版本進入實質討論，進而讓媒體產業能有健全發展。

林楚茵指出，她的版本草案重點包括，數位平台接獲新聞業者請求議價協商之義務；雙方可採議價協商、調解、仲裁等管道；雙方達成協議或仲裁後之義務；以及新聞媒體業應提撥部分分潤改善新聞工作者工作環境。

民進黨立委張廖萬堅、林宜瑾、邱志偉等人，也提出新聞媒體與數位平台強制議價法草案，建議由數位發展部擔任主管機關，透過專法建立新聞媒體要求平台為使用新聞內容付費的法律依據，草案3月17日立法院院會交付交通委員會審查。

林楚茵 議價法 立法院

延伸閱讀

狒狒遭誤殺 綠要張善政、盧秀燕、楊文科、謝國樑道歉

綠委：大陸打壓台灣外交 馬英九訪中會傳遞國際錯誤訊息

林楚茵自提媒體議價法草案 獲跨黨派31位立委連署支持

藍議員帶3歲女兒進議會遭諷 民進黨要求自己人道歉

相關新聞

馬英九中山陵致詞 民國112年3月28日、前總統「全都露」

前總統馬英九訪問中國大陸，是兩岸隔海分治74年來，首位訪問大陸的中華民國卸任總統。馬英九28日親赴南京中山陵謁陵，不但口...

無邦交國斐濟 恢復我代表處名稱可冠上中華民國

外交部亞東太平洋司司長周民淦今天表示，斐濟外交部3月24日以節略知會我國駐斐濟代表處，15日起將代表處名稱從「駐斐濟台北...

外交轉向「雙重承認」？鄭文燦：國家整體利益放第一位

宏都拉斯與中華民國斷交，外交部長吳釗燮日前被問到是否可能推動「雙重承認」時表示，只要有國家希望與台灣強化關係，「我們都不...

影／重新復出政壇？陳時中：我沒真的離開啦

衛福部前部長陳時中今天與牙醫師合體推廣潔牙知識，接受媒體訪問時被問到，是否有復出政壇、未來參選等規劃時，陳時中直言他沒有...

林楚茵自提媒體議價法草案排入立法院院會報告事項

民進黨立委林楚茵提出新聞媒體與數位平台議價法草案，立法院程序委員會今天排入4月7日立法院院會報告事項議程，預計由院會通過...

蔡總統接見日本華僑總會 鼓勵大家返台投資

蔡英文總統今天接見日本京都大阪神戶四國廣島華僑總會返台參訪團，她感謝日本僑界為台日關係、台日友好不斷地做更多努力，讓雙方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦