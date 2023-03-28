林楚茵自提媒體議價法草案排入立法院院會報告事項

民進黨立委林楚茵提出新聞媒體與數位平台議價法草案，立法院程序委員會今天排入4月7日立法院院會報告事項議程，預計由院會通過交付交通委員會。林楚茵表示，推動新聞媒體與數位平台議價法制化，刻不容緩，數位發展部應該盡速提出行政院版，列為立法院本會期優先法案。

林楚茵透過新聞稿表示，民主社會中媒體第四權至關重要，不合理的分潤會侵蝕新聞監督的力量，推動新聞媒體與數位平台議價法制化，刻不容緩，主管機關數位發展部應該盡速提出版本，列為本會期優先法案，共同與立委版本進入實質討論，進而讓媒體產業能有健全發展。

林楚茵指出，她的版本草案重點包括，數位平台接獲新聞業者請求議價協商之義務；雙方可採議價協商、調解、仲裁等管道；雙方達成協議或仲裁後之義務；以及新聞媒體業應提撥部分分潤改善新聞工作者工作環境。

民進黨立委張廖萬堅、林宜瑾、邱志偉等人，也提出新聞媒體與數位平台強制議價法草案，建議由數位發展部擔任主管機關，透過專法建立新聞媒體要求平台為使用新聞內容付費的法律依據，草案3月17日立法院院會交付交通委員會審查。