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蔡總統接見日本華僑總會 鼓勵大家返台投資

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「日本京都大阪神戶四國廣島華僑總會」返台參訪團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「日本京都大阪神戶四國廣島華僑總會」返台參訪團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見日本京都大阪神戶四國廣島華僑總會返台參訪團，她感謝日本僑界為台日關係、台日友好不斷地做更多努力，讓雙方情誼，彼此的羈絆更加深厚。請大家繼續在日本發揮影響力，當政府的後盾，為台灣爭取更多國際支持，蔡總統鼓勵大家返台投資。

蔡總統表示，日本僑界一直很團結，很有力量；大家長期在海外做國民外交，是台日友好的重要推手。像是疫情期間，大家努力募集防疫物資，提供給日本政府、醫療機構及學校，展現台灣人的溫暖良善；大家也在中國大陸片面禁止台灣鳳梨出口時，採購將近10公噸的台灣鳳梨，贈送給日本政要及社福機構，大力推廣台灣優質的農產品。

蔡總統說，感謝大家人在日本，心繫台灣，大家為台日關係，台日友好不斷地做更多努力；也讓雙方的情誼，彼此羈絆更加深厚。過去這幾年，面對疫情的挑戰，政府和民間一起打拚，讓台灣的經濟能夠持續穩健發展。在全體國人的努力之下，去年日經亞洲發布的Covid-19復甦指數，台灣獲得全球第一；上個月，美國傳統基金會發布的2023年經濟自由度指數，台灣排名全球第四，創下歷來最好的成績。

蔡總統指出，她要藉這個機會跟大家推薦一下，這幾年來，政府推動的投資台灣三大方案，已經看到成果，總投資金額超過新台幣兩兆元，創造本土14萬多個就業機會。政府把整個方案再延長到2024年，請大家多多考慮返台投資，也多多在日本用力宣傳。

蔡總統說，未來台灣參與區域經貿，走向國際市場的腳步，會愈來愈快。

日本 台日關係 蔡英文

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