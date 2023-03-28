無邦交國斐濟 恢復我代表處名稱可冠上中華民國

外交部亞東太平洋司司長周民淦今天表示，斐濟外交部3月24日以節略知會我國駐斐濟代表處，15日起將代表處名稱從「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）恢復為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China （Taiwan） to the Republic of Fiji），享有依據1971年斐濟外交特權及豁免法的外交特權。

周民淦指出，斐濟前政府迫於大陸壓力，2018年片面將我國駐處更名為駐斐濟台北商務辦事處，經政府和駐館人員多年不斷努力，去年底斐濟大選後政黨輪替，由親民主陣營，同享自由人權價值的人民聯盟黨（People’s Alliance Party）、國家聯盟黨（National Federation Party）及社會民主自由黨（SODELPA）合組聯合政府，新政府肯定台灣在農漁業、醫療、教育及人才培育等領域密切交流合作，經內閣會議討論後，決議撤銷前政府決定，恢復台灣原代表機構名稱中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團及外交特權。