綠抗中保台避跛腳？李彥秀：壓垮民進黨恐是最後一顆雞蛋

蛋荒持續，加上缺水、缺電、萬物齊漲，國民黨台北市議員李彥秀今天在臉書提到「一個台灣，兩個世界」。李說，對民進黨政府而言，操弄「抗中保台」、「出口轉內銷」或許是避免跛腳、徐圖2024最後武器，但萬物齊漲，連一顆雞蛋都買不到，卻是百姓生活日常，「歷史終將寫下這一頁，壓垮民進黨的最後一顆雞蛋」。

李彥秀今天在臉書提到，她每天在基層跑，與選民最近距離的接觸。其實，大家關心的並不是猩猩狒狒、或是總統出訪邦交國，而是每天與民生息息相關的缺蛋、缺水、缺電問題。

李彥秀說，雞蛋國家隊成立兩年，缺蛋、蛋價高漲問題越演越烈，其中當然有禽流感等非人為因素，但是民進黨荒腔走板的政策讓缺蛋與蛋價問題愈演愈烈。現在已經從消費者買不到雞蛋，進一步擴大到中上游「缺蛋市場價格亂，中盤不想做了」、「產地價1箱喊到2千元，蛋農捧現金搶『雞舍工班』」。

李提到，還記得蔡總統今年元旦致詞曾說，「同胞所受的苦，身為執政者，我有絕對的責任」，「政府有責任，也必須針對每一個不足之處，更加努力，更貼心的去發掘問題，解決問題，全力照顧好每一位國民」，「雞蛋的價格漲幅，政府將特別關注和因應」。但人民都在問，「我們的政府在哪裡？蔡英文總統在哪裡？」「蔡英文總統忘記對人民的承諾了？還是人肉讀稿機根本不知道自己說了什麼？」

李彥秀提到，總統官邸的高牆與警衛，蒙蔽了蔡英文的雙眼？大內宣虛幻，蒙蔽了民進黨高官雙耳？對於三餐都有專人打理的民進黨高官來說，可能真的無感，但是七缺八漲問題越來越嚴重，已經對人民的生活產生極大的壓力。