馬英九中山陵致詞 民國112年3月28日、前總統「全都露」

前總統馬英九訪問中國大陸，是兩岸隔海分治74年來，首位訪問大陸的中華民國卸任總統。馬英九28日親赴南京中山陵謁陵，不但口述「中華民國到今天已經112年」，在題字落款更書寫民國紀年，形同確認「中華民國進行式」的現狀。

馬英九在中山陵並出現此行至今最大意外插曲，根據在場媒體曝光畫面，馬英九率團前往孫中山紀念館公開致詞時，他把要發表致詞的標題：「民國112年3月28日，馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」，也全文照唸出來。

馬英九此舉形同在中山陵直接公開唸出「民國112年3月28日」、「馬英九前總統」，不但有前總統頭銜，還有此刻的中華民國112年3月28日，這是國民黨前主席過去登陸從未有過的作法。在場中國大陸官員根本來不及反映，讓馬英九以前總統身份在大陸做出前所未見的突破。

馬英九上午在南京中山陵向國父孫中山陵寢獻花圈致敬，花圈並未署名，另向靈柩行三鞠躬禮。他在現場僅宣讀國父遺囑，祭文由政大副教授廖元豪代讀。

這篇祭文並未提及民國和西元紀年，而是「癸卯年3月28日」，頭銜稱「中國國民黨前主席馬英九先生」，末尾則是「馬英九先生」。

馬英九也展示他在中山陵的題字「和平奮鬥、振興中華」，並以他的名字落款，未加註任何官銜，紀元則是民國與西元並陳。

之後，馬英九率團前往孫中山紀念館發表「民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」。

他說，國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，「終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國」，到今天已經112年。

與馬英九訪問團保持密切聯繫的兩岸問題專家分析，從題字落款到致詞，馬英九是唯一在中國大陸土地上表述出「中華民國仍然存在，迄今已經112年了」，確認「中華民國現狀」的台灣政治領導人物。

馬英九同時致贈中山陵題字「和平奮鬥，振興中華」。他表示，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，這是兩岸中國人不可迴避的責任。

馬英九隨後在題字落款「百一二，三，廿八（112.3.28）」，過去在中山陵題字者，全部都以西元紀年，馬英九此舉可說是史無前例。以兩岸向來互不承認的歷史來看，大陸已經表現出對馬英九的最高尊重。