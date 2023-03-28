外交轉向「雙重承認」？鄭文燦：國家整體利益放第一位

宏都拉斯與中華民國斷交，外交部長吳釗燮日前被問到是否可能推動「雙重承認」時表示，只要有國家希望與台灣強化關係，「我們都不排除」。行政院副院長鄭文燦今天表示，「與世界民主國家同行，是我們最大的安全保障。」

外交部次長俞大㵢日前接受外媒專訪時提到，歡迎阿根廷與中國、台灣同時交往。此舉是否意味採雙重承認政策，外交部長吳釗燮日前表示，有關跟其他非邦交國交往，不排除任何可能。

鄭文燦今天出席「天下雜誌SDGs雙日國際論壇」，被問及台灣未來外交路線是否轉向「雙重承認」，鄭文燦受訪表示，國家整體利益需放第一位，台灣會跟所有理念相近、堅持民主價值的國家同行；近年全球主要國家像是美國、日本、歐盟和友邦，非常清楚且強烈支持台灣，他們認為「保護台灣也是保護全世界的民主陣營」。

鄭文燦說，希望所有國人在國家困難時刻，一起思考台灣應該走什麼方向；「與世界民主國家同行，是我們最大的安全保障。」