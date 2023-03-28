馬英九訪陸提中華民國 藍委：天經地義籲對岸正視存在

前總統馬英九到對岸祭祖，今在南京中山陵前公開提及「中華民國」。國民黨立委陳以信表示，這是天經地義、自然而然的事情，也呼籲對岸要正視中華民國存在的事實，兩岸才更有友好交流往來的基礎。

前總統馬英九上午在南京中山陵發表講話，馬前總統指出，國父孫中山1911年推翻滿清，終結中國4,000多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國。他除提出「和平奮鬥、振興中華」，也呼籲兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。

陳以信表示，中華民國的卸任元首在南京提中華民國，是自然而然且理所當然，可以看出馬英九前總統堅持中華民國的立場。

至於馬英九此行被質疑降格等爭議，陳以信表示，此行行前就很明確，是以祭祖、民間交流為主，民間訪問不需要自己去以政治規格檢討，很多時候是民進黨自設陷阱、庸人自擾。