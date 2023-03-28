馬英九謁南京中山陵題字落款民國紀年 確認中華民國進行式

前總統馬英九展開訪陸之旅，成為兩岸隔海分治74年來，首位訪問大陸的中華民國卸任總統。馬英九今天上午謁中山陵並向孫中山獻花，他致詞表示，「中華民國到今天已經112年」，並將事先寫好的「和平奮鬥，振興中華」八字墨寶，現場落款象徵民國日期的「百十二」，形同確認「中華民國進行式」的現狀。

據了解，過去藍營高層人士如連戰、吳伯雄、洪秀柱等至中山陵謁陵，題字落款的日期均是以西元紀年，此次馬英九以民國紀年落款，並同步書寫西元紀年，表達對大陸之尊重，算是創下紀錄，也凸顯大陸對馬英九的高度禮遇與尊重。

馬英九今天在中山陵致詞時，一開頭就說國父孫中山先生領導革命，推翻滿清，創建民國，「到今天已經112年了。」過去幾任國民黨主席，也從未有人如同馬英九一樣的清楚表達。

與馬英九訪問團保持密切聯繫的兩岸問題專家分析，從題字落款到致詞，馬英九是唯一在中國大陸土地上表述出「中華民國仍然存在，迄今已經112年了」，確認「中華民國現狀」的台灣政治領導人物。

馬英九同時致贈中山陵題字「和平奮鬥，振興中華」。他表示，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，這是兩岸中國人不可迴避的責任。

馬英九隨後在題字落款「百一二，三，廿八（112.3.28）」，過去在中山陵題字者，全部都以西元紀年。以兩岸向來互不承認的歷史來看，大陸已經表現出對馬英九的最高尊重。

隨團成員私下表示，大陸對馬英九表達的最高尊重，除了是因為馬英九在八年任內推動包括「馬習會」在內的政績，大陸已經定調是「對兩岸歷史有重大貢獻」，另一方面也是藉由高度禮遇馬，向台灣釋出善意，代表大陸希望和平解決兩岸爭議。