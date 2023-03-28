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馬英九訪陸規格被矮化？陳建仁：希望盼按國際慣例接待

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
大陸方面則由國台辦副主任陳元豐（右一）等人接機。圖／馬英九辦公室提供
大陸方面則由國台辦副主任陳元豐（右一）等人接機。圖／馬英九辦公室提供

前總統馬英九昨天抵中國大陸祭祖，不過接待時未鋪紅地毯，由國台辦接待，更傳台灣媒體被要求不能稱「總統」，被質疑矮化國格。行政院陳建仁今表示，希望陸方在接待馬英九時，能按照國際慣例，給予符合規格的接待。

陳建仁今視察全民共享普發現金1988客服專線中心。他在受訪時表示，國際上接待卸任元首都有一定的原則，他要特別呼籲，馬英九是我們的前國家元首，希望中國在接待的時候，也能按照這樣國際的慣例，給予相當的、符合規格的接待，這也才能落實對兩岸之間的尊重、對等原則，「希望中國給予馬前總統符合卸任總統的接待規格。」

行政院副院長鄭文燦今出席「天下雜誌SDGs雙日國際論壇」受訪表示，兩岸互動上，友善、對等、尊嚴是基本出發點，「以國台辦副主任接機，是否符合待客之道，大家可以好好討論一下」。

鄭文燦說，追求兩岸和平是共同目標，希望中國不要設置政治路障，過去用外交圍堵、軍事威脅、認知作戰，希望顛覆台灣民主價值，並非好方法，這次馬英九訪中，第一步、第一關用副主任（接機），大家都覺得很意外。

馬英九 國台辦 行政院 陳建仁

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