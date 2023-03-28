游錫堃：周邊國家都自由民主 就沒有國家會來霸凌我們

捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台，艾達莫今早赴立院受贈「國會一等榮譽獎章」並發表演說。立法院長游錫堃表示，艾達莫娃演說開宗明義就講，自由民主不只是要爭取，更要提倡，「這句話說中我們心中的話」，游說，如果我們把自由民主提倡的更好，國際上、周邊國家都自由民主，「今天就沒有國家會來霸凌我們」。

艾達莫娃眾議長今天以「我們與你們同在，請你們也和我們同在」，在立法院議場發表演說，艾達莫娃也成了第一位在立法院議場發表演說的非邦交國女性議長。

游錫堃表示，艾達莫娃眾不畏強權阻撓，堅定率團訪台的精神與意志，在在將她個人「坐而言不如起而行」的領導特質與捍衛自由民主的信念具體化，以最實際的行動表達捷克對台灣的支持與兩國堅若磐石的友誼，確實是捷克最年輕有為的民主實踐者。

游錫堃說，艾達莫娃演說所提到的內容，在這個威權體制擴張、國際民主版圖縮小的時刻更顯重要，也讓我們知道，民主國家團結一致，展現堅定反對一切形式威權的勇氣，彰顯守衛家園的決心，威權獨裁的洪流將無法破壞民主自由國度。

游錫堃表示，艾達莫娃眾議長此次率團訪台，可以說是民主國家之間相互守護的表徵，更是台捷兩國邦誼深化開花結果的最佳例證。他再次感謝艾達莫娃的蒞臨，希望艾達莫娃此行來台成果圓滿成功，「也請您帶回台灣國會及人民對貴國的敬仰與友好之意」。