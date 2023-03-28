捷克眾議長立法院公開演說 艾達莫娃：我們與你們同在
捷克眾議院議長艾達莫娃今天上午到立院受贈外交榮譽獎章並發表演說，她在演說中表示，「在任何情況下跟你們同舟共濟」，演說結束時獲得在場朝野立委熱烈掌聲。
立法院長游錫堃指出，艾達莫娃是第一位在我國立法院議場發表演說的非邦交國女性議長。
艾達莫娃在演說中表示，台灣和捷克在地理上雖然相隔數千公里、說不同語言，但在世界上很難找到具有這麼多相似之處、相互了解的國家，演說最後她說「我們與你們同在，繼續跟你們同在，在任何情況下跟你們同舟共濟。」
艾達莫娃訪團約160人，25日抵台，為期五天，29日離台。今天在立法院議場演說時她說，訪團成員包括反對黨成員，昨天到宜蘭傳藝中心等地拜訪，印象深刻，回到捷克會告訴大家在台灣的所見所聞，也會將台灣推薦給捷克民眾。
艾達莫娃說，大多數國家歷史中都有榮耀崛起時刻，也會有需要調整的時候，不僅要珍惜自由民主和人權，還要提倡這些價值，更要實踐這些價值。
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